Il mondo del tennis è stato scosso dalla notizia del ritiro di Carlos Alcaraz dal prestigioso torneo ATP 500 di Barcellona. Il giovane fuoriclasse spagnolo ha annunciato la sua rinuncia all'ottavo di finale che lo avrebbe visto affrontare il ceco Tomas Machac, a causa di un persistente problema al polso destro. Questa decisione, maturata dopo un'attenta valutazione medica e l'annullamento di un allenamento cruciale, ha permesso a Machac di accedere direttamente ai quarti di finale senza scendere in campo.

Il forfait e le dichiarazioni di Alcaraz

La problematica al polso destro si era già manifestata nei giorni scorsi, in particolare durante il match d'esordio sulla terra rossa catalana, dove Alcaraz aveva superato il finlandese Otto Virtanen con un netto 6-4, 6-2. Già al termine di quella partita, il 22enne murciano aveva espresso le sue preoccupazioni: “Avendo poco tempo di recupero e riposo tra un torneo e l’altro, escono sempre piccoli dettagli e fastidi. Domani vedrò con il mio fisioterapista come sto e speriamo che non sia niente”.

La mattina successiva, la situazione si è evoluta rapidamente. L'allenamento previsto dalle ore 12:00 alle 14:00 è stato annullato per consentire al tennista di sottoporsi a ulteriori controlli medici approfonditi.

La scelta finale è ricaduta sul ritiro, una decisione difficile ma necessaria, come spiegato dallo stesso Alcaraz in conferenza stampa: “Ieri contro Virtanen, dopo una risposta ho sentito che mi ha dato fastidio il polso e ho iniziato ad avvertire un dolore che, poco a poco, durante il match è andato aumentando. Pensavo che non sarebbe peggiorato, che fosse semplicemente un fastidio dovuto allo sforzo di tutta la settimana. Ma, visti gli esami di oggi, si tratta di un infortunio un po’ più serio di quanto tutti ci aspettassimo. Come ho già detto, devo ascoltare il mio corpo, capire cosa è meglio per me e non compromettere il futuro”.

Le conseguenze sul ranking ATP e sul torneo

Il ritiro di Carlos Alcaraz ha immediate e significative ripercussioni sulla classifica mondiale.

Questa rinuncia, infatti, impedisce al numero due al mondo di tentare l'immediato controsorpasso su Jannik Sinner in vetta al ranking ATP. La prima posizione della classifica era stata ceduta all'azzurro proprio questa settimana, in seguito alla sconfitta di Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo. Di conseguenza, Jannik Sinner mantiene la leadership mondiale, consolidando la sua posizione. Per quanto riguarda il torneo di Barcellona, la rinuncia del campione spagnolo ha consegnato a Tomas Machac il passaggio diretto ai quarti di finale, alterando il tabellone e le aspettative per le fasi successive della competizione.