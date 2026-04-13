Jannik Sinner continua a scolpire il suo nome nella storia del tennis mondiale. Il talento altoatesino, classe 2001, ha raggiunto un nuovo prestigioso traguardo, posizionandosi al quinto posto di sempre per punti accumulati nel ranking ATP. Dopo il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo, Sinner ha conquistato 3.000 punti nell’ultimo mese, un risultato che lo ha riportato in vetta alla classifica mondiale e gli ha permesso di superare la soglia dei 13.000 punti, un limite valicato in passato solo da un’élite di campioni.

Con i suoi 13.350 punti, Sinner si inserisce al quinto posto nella classifica all-time per punti accumulati, dietro a Novak Djokovic (16.950 punti), Roger Federer (15.903), Rafael Nadal (15.390) e Carlos Alcaraz (13.650).

Questo risultato lo consacra tra i migliori di sempre nel circuito ATP per punteggio totale. La vittoria a Montecarlo, la sua prima su terra battuta in un Masters 1000, ha anche segnato il quarto titolo consecutivo in questa categoria di tornei, eguagliando il record di sequenza detenuto da Djokovic e Nadal. Inoltre, Sinner ha realizzato una storica accoppiata – il cosiddetto Sunshine Double più Montecarlo – impresa riuscita in precedenza solo a Djokovic nel 2015.

Sinner e Alcaraz: un duello senza precedenti

L'ultimo aggiornamento del ranking ATP ha rivelato uno scenario inedito: per la prima volta nella storia, due tennisti si trovano contemporaneamente al di sopra dei 13.000 punti. Questo fatto, senza precedenti, evidenzia il livello eccezionale di competitività tra i due giovani fenomeni, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Sinner ha operato il sorpasso su Alcaraz, che ora lo segue da vicino con 13.240 punti. Molto più distaccato è il terzo classificato, Alexander Zverev, con 5.555 punti, mentre Novak Djokovic, assente a Montecarlo, si trova attualmente fuori dal podio.

Prossimi obiettivi e movimenti nel ranking

Il prossimo ambizioso obiettivo per Sinner e Alcaraz è superare la barriera dei 14.000 punti, un traguardo che potrebbe essere raggiunto già nei prossimi appuntamenti, a partire dal torneo di Madrid. Il netto dominio dei due giovani talenti si riflette nella considerevole distanza che li separa dagli altri avversari nel circuito. Per quanto riguarda gli altri tennisti, Lorenzo Musetti ha perso posizioni, scivolando al nono posto dopo la sconfitta al primo turno a Montecarlo.

Al contrario, Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton hanno saputo approfittare dei risultati per migliorare le proprie posizioni in classifica.

La stagione sulla terra battuta si prospetta dunque ricca di sfide avvincenti e potenziali nuovi record, con Jannik Sinner che continua a rafforzare la sua posizione tra i grandi protagonisti del tennis mondiale.