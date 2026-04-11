Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta il suo strapotere sulla terra rossa di Montecarlo, superando Alexander Zverev con un perentorio 6-1, 6-4. Questa vittoria gli ha garantito l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, confermando l'eccellente momento di forma del ventiquattrenne italiano, reduce dai trionfi nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Un successo che lo proietta tra i grandi protagonisti del circuito.

Al termine dell'incontro, Sinner ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa, svelando le sue scelte tattiche.

"Dipende da come mi sento in quella giornata, dipende un po’ anche da dove è il sole. Cerco di dare subito una buona intensità, a prescindere da se devo servire o ricevere, cerco di restare al 100%: non è una scelta fissa, dipende da contro chi devo giocare", ha spiegato il tennista azzurro, sottolineando la flessibilità del suo approccio dopo il sorteggio.

La Tattica Vincente Contro Zverev

Sinner ha espresso grande soddisfazione per la qualità del gioco e l'applicazione della strategia: "Oggi ho giocato una partita tatticamente giusta ed è la parte più positiva, l’abbiamo preparata in un modo e sono riuscito a giocare in quel modo: è la parte più importante. Ho giocato a un livello alto, sono riuscito a rispondere quasi sempre sulla prima ed è una cosa che ti dà una bella sensazione".

L'azzurro ha inoltre evidenziato come la preparazione dell'incontro abbia incluso anche l'uso delle discese a rete e del serve & volley. "La abbiamo preparata così, dipende anche da come mi sento. Lui ha cercato di cambiare posizione di risposta soprattutto sulla seconda e ho cercato di servire in maniera intelligente", ha aggiunto, rivelando la cura dei dettagli.

Lo Studio degli Avversari e le Smorzate di Alcaraz

Un aspetto cruciale emerso dalla conferenza stampa riguarda la meticolosa preparazione sugli avversari. Sinner ha confidato di studiare le smorzate di Carlos Alcaraz attraverso l'analisi video: "Ormai abbiamo la fortuna di avere dei video e perché non usarli. Faccio la stessa cosa con diversi giocatori e proviamo poi a farlo in campo, ognuno ha il suo stile di gioco e non bisogna uscire da quello che sono io.

Stiamo cercando di aggiungere alcune piccole cose". Questa dichiarazione evidenzia la sua dedizione al miglioramento continuo e la capacità di adattamento, pur mantenendo la propria identità di gioco.

La vittoria su Zverev si inserisce in una striscia positiva impressionante per Sinner in questa stagione, con sedici successi consecutivi e ventuno vittorie nei Masters 1000. L'azzurro ha saputo imporsi con una prestazione quasi perfetta, perdendo solo sette punti al servizio e realizzando ventidue colpi vincenti. Questi numeri eccezionali sottolineano la sua ascesa tra i grandi protagonisti del circuito, con la concreta possibilità di raggiungere traguardi storici nei prossimi appuntamenti.