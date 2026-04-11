La semifinale scudetto di Superlega tra Verona e Civitanova si appresta a vivere il suo momento più intenso con Gara 3, un incontro che si preannuncia decisivo. La sfida è in programma sabato 11 aprile al Pala Agsm AIM di Verona, con fischio d'inizio alle ore 18.00. La serie è attualmente in perfetta parità (1-1), dopo che entrambe le squadre hanno conquistato un successo, rendendo questa partita un vero e proprio spartiacque per l'accesso alla finale.

L'andamento delle prime due gare: un equilibrio tattico in campo

In Gara 1, Verona ha saputo imporre il proprio ritmo di gioco, grazie a una regia ispirata di Christenson.

Quest'ultimo ha orchestrato un attacco variegato, coinvolgendo con efficacia Keita, Darlan e Mozic, rendendo complessa la lettura del muro avversario. Civitanova ha faticato a contenere la diversità offensiva dei veneti e a gestire gli attaccanti di palla alta.

La Lube ha mostrato una reazione decisa in Gara 2, migliorando significativamente nel fondamentale del muro-difesa. Il contributo di Gargiulo, protagonista a rete, è stato cruciale nel limitare l'incisività degli attaccanti veronesi nei momenti chiave. Nonostante buone percentuali offensive, Verona ha commesso errori decisivi al servizio e nelle fasi conclusive. Civitanova, invece, ha dimostrato maggiore lucidità, affidandosi alla continuità e alla concretezza di Nikolov e Bottolo.

Le strategie per Gara 3: cosa aspettarsi in campo

Per Verona, sarà fondamentale ritrovare la continuità offensiva evidenziata in Gara 1, riducendo al contempo gli errori e accelerando il ritmo di gioco per impedire al muro marchigiano di organizzarsi efficacemente. Un ruolo chiave sarà svolto anche dai centrali Zingel e Nedeljkovic, chiamati a creare spazi preziosi per gli schiacciatori.

Civitanova punterà a dare seguito alle prestazioni di Gara 2, concentrandosi su un muro-difesa solido e aggressivo e su una gestione ordinata del cambio palla. La crescita di Gargiulo e la regia di Boninfante hanno ampliato le soluzioni offensive della Lube, che cercherà inoltre di esercitare pressione dai nove metri per complicare la costruzione del gioco veronese.

Modalità di visione della partita

L'incontro sarà trasmesso in diretta su Raisport HD. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming su diverse piattaforme, tra cui DAZN, Rai Play e VBTV. Per chi desidera un aggiornamento costante, OA Sport offrirà una diretta testuale con tutti gli sviluppi del match.

Precedenti e statistiche chiave

La semifinale tra Verona e Civitanova rappresenta il secondo confronto diretto nei Play Off Scudetto della stagione 2025-2026, con un bilancio di una vittoria per parte. Questa stagione ha visto alcuni giocatori raggiungere importanti traguardi personali: Darlan Ferreira Souza ha tagliato il traguardo dei 100 punti nei Play Off, Alex Nikolov si sta avvicinando ai 500 attacchi vincenti in tutte le competizioni, Rok Mozic ha superato i 300 punti, e Bottolo ha raggiunto quota 2.000 punti nella sua carriera professionale.