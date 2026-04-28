Dopo aver conquistato una convincente vittoria contro Cameron Norrie al prestigioso Masters 1000 di Madrid, il tennista italiano Jannik Sinner ha espresso una riflessione critica e puntuale sui ritmi serrati del calendario tennistico. La sua analisi si è concentrata sulla stringente necessità di un miglioramento nella programmazione degli orari delle partite, evidenziando l’impatto significativo che tali decisioni hanno sul recupero e sul benessere degli atleti professionisti.

Le considerazioni di Jannik Sinner

“Per quanto mi riguarda, va bene giocare a qualsiasi ora, ma sono convinto che ci siano alcune dinamiche da migliorare,” ha dichiarato Jannik Sinner al termine del suo incontro.

Ha poi approfondito le difficoltà pratiche che derivano dal concludere un match in tarda notte: “Non è affatto semplice finire una partita all’una di notte e dover poi affrontare tutti gli impegni successivi: le conferenze stampa obbligatorie, le sessioni di recupero fisico e i trattamenti terapeutici indispensabili. Tutto ciò porta inevitabilmente ad andare a dormire non prima delle quattro o cinque del mattino, e questo scombina irrimediabilmente l’intero ciclo sonno-veglia e la preparazione per la giornata seguente.” Sinner ha anche fornito un esempio concreto di una programmazione più sensata: “Oggi, per esempio, iniziare a giocare alle 11 del mattino è stata una scelta logica e appropriata, anche per permettere ad altri colleghi di avere un tempo maggiore per il recupero e il riposo.”

Il percorso nel torneo e le sue implicazioni

Il tennista altoatesino, attualmente numero uno del mondo, ha consolidato il suo percorso nel torneo superando l’avversario Cameron Norrie con un netto punteggio di 6-2, 7-5.

Questa vittoria gli ha garantito l’accesso ai prestigiosi quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, un appuntamento cruciale nel calendario tennistico internazionale. Il torneo madrileno, in particolare, è noto per la sua tendenza a programmare incontri in orari serali avanzati, il che spesso porta le partite a concludersi ben oltre la mezzanotte. Tale prassi ha conseguenze dirette e profonde sul recupero fisico e mentale dei tennisti, influenzando negativamente la loro preparazione per i match successivi e il loro benessere generale a lungo termine.

Le sfide della programmazione a Madrid

Nel contesto specifico del torneo di Madrid, è una realtà consolidata che alcune partite possano avere inizio fino alle 23:30, con la conclusione che si protrae sistematicamente dopo la mezzanotte.

Sinner ha espresso chiaramente il suo punto di vista su questa problematica: “Programmare due partite consecutive, con la prima che inizia alle 20, è oggettivamente molto tardi. Se si termina l’incontro verso l’una di notte, poi tra conferenza stampa, recupero, la necessità di alimentarsi e i trattamenti vari, si finisce per andare a dormire intorno alle quattro o alle cinque del mattino. In questo modo si compromette l’intera giornata seguente, ed è assolutamente fondamentale pensare al corpo e alla salute del giocatore.” Ha tuttavia riconosciuto l’applicazione di un approccio più equo in determinate circostanze: “Per questo motivo oggi è stato applicato il senso comune e, giustamente, io ho giocato alle 11, mentre Jodar è stato programmato per le 16, avendo egli bisogno di più tempo per recuperare e riposare.

Detto questo, per me personalmente qualsiasi orario va bene: alle 11, alle 16, alle 20. Ci si adatta e non ci sono problemi, ma la questione resta.”

La profonda e lucida riflessione di Jannik Sinner evidenzia in modo inequivocabile come una gestione più attenta e oculata degli orari di gioco sia un fattore determinante. Essa influisce direttamente non solo sul rendimento agonistico degli atleti, ma anche sul loro benessere psicofisico complessivo, un aspetto di primaria importanza in competizioni di altissimo livello come i Masters 1000, dove le richieste fisiche e mentali raggiungono costantemente l’apice.