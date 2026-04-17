La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si conferma uno dei temi più avvincenti e centrali nel panorama del tennis internazionale. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dalla vittoria nella recente finale del Masters 1000 di Montecarlo contro lo spagnolo, ha riconquistato la vetta del ranking mondiale. Dal canto suo, Carlos Alcaraz vanta già un impressionante palmarès di sette titoli del Grande Slam, tra cui spiccano due Roland Garros, due Wimbledon, due US Open e un Australian Open. Jannik Sinner non è da meno, avendo conquistato quattro tornei del massimo livello: due Australian Open, un Wimbledon e uno US Open, arricchiti da due successi alle ATP Finals e in Coppa Davis.

Il dibattito su chi tra Sinner e Alcaraz sia destinato a imporsi come il migliore a fine carriera è sempre più acceso tra gli esperti e gli appassionati. Jannik Sinner, che spegnerà venticinque candeline il prossimo 16 agosto, e il quasi ventitreenne iberico Carlos Alcaraz, sono universalmente riconosciuti come i principali protagonisti della nuova era del tennis. In questo contesto di grande attesa si inserisce l'autorevole opinione di Benoit Paire, 36enne francese che in passato ha raggiunto la 18ª posizione del ranking ATP e ha conquistato tre tornei sul circuito maggiore. In una recente intervista, il transalpino si è espresso con chiarezza sulla questione: "Direi che Sinner vincerà più tornei del Grande Slam rispetto ad Alcaraz.

Credo che sia molto solido sui campi in cemento e un po’ più determinato a vincere le partite. Vuole vincere tutto, questa è la differenza tra lui e Alcaraz. Forse mi sbaglio, non lo so, ma è quello che penso".

Il possibile terzo incomodo nel tennis che conta

Interrogato su chi potrebbe emergere come il principale rivale dei due attuali dominatori del circuito, Benoit Paire ha indicato Joao Fonseca come un possibile candidato. L'attenzione degli addetti ai lavori si concentra dunque non solo sulla sfida diretta tra Sinner e Alcaraz, ma anche sull'emergere di nuovi e promettenti talenti pronti a insidiare la loro supremazia e a rimescolare le carte ai vertici del tennis mondiale.

Prospettive e quote per i grandi tornei

Le aspettative elevate nei confronti di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz trovano ulteriore conferma nelle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse. In vista del prossimo US Open, Sinner è quotato come il favorito per la vittoria finale, seguito a breve distanza proprio da Alcaraz. Gli altri contendenti, tra cui il pluricampione Djokovic e un gruppo di giovani promesse che include anche Joao Fonseca, risultano significativamente più distanziati nelle previsioni. Questo scenario rafforza l'idea che la rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo rappresenti ormai il punto di riferimento ineludibile del circuito maschile, pur mantenendo aperta la possibilità che nuovi protagonisti, come il citato Fonseca, possano inserirsi con forza nel prossimo futuro, arricchendo ulteriormente il panorama tennistico.