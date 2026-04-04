Jannik Sinner si è aperto in un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, offrendo uno sguardo intimo e sincero sul suo percorso personale e professionale. L'altoatesino ha rivelato come la sua carriera sportiva abbia preso una direzione inaspettata, portandolo dallo sci al tennis, una transizione dettata da una curiosa inversione di successi. “Nello sci vincevo molto, mentre nel tennis non vincevo nulla”, ha confessato Sinner, sottolineando come proprio questa iniziale difficoltà nel mondo della racchetta sia stata la molla che lo ha spinto a perseverare e, infine, a cambiare disciplina.

Una scelta che, a suo dire, ha plasmato il suo destino: “Senza questo sport probabilmente lavorerei in cucina con mio padre”, ha affermato, evidenziando il profondo impatto del tennis sulla sua vita.

Dalle piste da sci al campo da tennis: le origini di una passione

Il campione ha ripercorso le origini della sua passione per il tennis, ricordando il primo contatto con la racchetta all'età di “tre anni e mezzo, quattro anni”, un'introduzione al gioco avvenuta grazie all'iniziativa del padre. Nonostante questo precoce approccio, il tennis è rimasto per anni un'attività secondaria, praticata per “un paio d’ore a settimana” fino ai circa tredici anni. In quel periodo, lo sci dominava la sua vita sportiva, ma con un costo emotivo e fisico crescente.

Sinner ha descritto lo sci come uno sport “mentalmente impegnativo”, caratterizzato da levatacce all'alba e dall'esposizione al freddo, aspetti che progressivamente lo hanno scoraggiato e allontanato dalle piste.

Filosofia di vita e traguardi indimenticabili

Guardando al futuro, Sinner ha delineato la sua visione sia come atleta che come individuo. Sul campo, il suo obiettivo è chiaro: “vincere il più possibile”. Tuttavia, ha enfatizzato l'importanza di “godersi il percorso”, riconoscendo che la carriera di un tennista è costellata di “alti e bassi”, una dinamica considerata “normale” e parte integrante della crescita. Come persona, aspira a una crescita equilibrata e autentica. Per Sinner, “il successo non dovrebbe mai cambiare una persona”, un principio che considera “fondamentale”.

Altrettanto cruciale è “circondarsi delle persone giuste”, un aspetto che sente di aver realizzato, e il desiderio di “godersi la vita, perché si vive una volta sola”.

Nel rievocare i momenti più felici della sua carriera, Sinner ne ha evidenziati due in particolare. Il primo è stato il raggiungimento della posizione di numero uno al mondo nel 2024, un traguardo celebrato al Roland Garros, descritto come “un momento bellissimo”. Il secondo, e forse ancora più significativo, è stata la vittoria a Wimbledon. Un successo che da bambino non osava nemmeno sognare, considerandolo “irrealistico”. Con la maturità, però, la convinzione è cresciuta. “Vincere quel titolo con i miei genitori, mio fratello e i miei amici è stato il momento più felice della mia carriera”, ha dichiarato, sottolineando il valore affettivo di quella conquista.

Il racconto autentico nel format "Unfiltered"

Il racconto di Jannik Sinner è emerso all'interno del format “Benvenuti a Jannik Sinner Unfiltered” sul suo canale YouTube, una serie di video pensati per offrire ai fan uno sguardo autentico e senza filtri sulla sua vita e carriera. In questo contesto di apertura e spontaneità, non sono mancati momenti di leggerezza. Un episodio in particolare ha visto il suo coach, Darren Cahill, metterlo scherzosamente in imbarazzo. Cahill ha infatti chiesto a Sinner quante volte fosse stato bocciato all’esame per la patente, una domanda che ha suscitato una risata complice tra i due, rivelando un lato più umano e divertente del campione.