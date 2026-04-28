Jannik Sinner ha conquistato un'importante vittoria agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, superando il britannico Cameron Norrie. L'azzurro si è imposto in due set con il punteggio di 6-2 7-5, assicurandosi l'accesso ai quarti di finale del prestigioso torneospagnolo.

L'incontro, disputato alla Caja Magica, ha visto Sinner dimostrare grande solidità e determinazione. L'attuale numero uno del mondo ha gestito la partita con autorità fin dalle prime battute, imponendo il suo gioco nel primo set (6-2). Nel secondo parziale, nonostante un break subito da Norrie, Sinner ha mantenuto il controllo, recuperando prontamente e chiudendo l'incontro sul 7-5.

Questa prestazione conferma il momento positivo dell'azzurro e la sua capacità di gestire i momenti chiave.

La partita: dominio e gestione

Sinner ha mostrato sicurezza nei propri colpi, prendendo il largo nel primo set, concluso con un perentorio 6-2. Nel secondo parziale, Norrie ha tentato una reazione, strappando un break. Tuttavia, Sinner ha recuperato rapidamente, dimostrando notevole crescita e maturità. La sua abilità nei momenti delicati ha permesso di chiudere la partita sul 7-5.

Prossimo avversario e prospettive

Con questa vittoria, Jannik Sinner torna ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid dopo due anni. Il prossimo ostacolo sarà il vincente della sfida tra lo slovacco Vit Kopriva (n.66 ATP) e lo spagnolo Rafael Jodar (n.42 ATP).

Entrambi sono insidiosi, ma l'azzurro si presenta tra i favoriti per il titolo, forte della sua posizione di vertice e della solidità mostrata finora.

Il cammino di Sinner a Madrid prosegue con entusiasmo e aspettative crescenti. Il pubblico italiano e gli appassionati di tennis seguono con attenzione le sue prestazioni in uno degli appuntamenti più importanti della stagione, nella speranza di vederlo avanzare.