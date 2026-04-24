Jannik Sinner si prepara al suo esordio nel prestigioso torneo Mutua Madrid Open 2026, un appuntamento di categoria ATP Masters 1000. L'azzurro scenderà in campo oggi, venerdì 24 aprile, per affrontare il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del tabellone di singolare maschile. La cornice dell'incontro sarà il celebre Manolo Santana Stadium.

Il match tra Sinner e Bonzi è il terzo incontro in programma nella giornata. Sebbene il calendario sul campo centrale prenda il via alle ore 11:00, la sfida che vedrà protagonista il tennista italiano non avrà inizio prima delle ore 16:00, un orario che permette agli appassionati di seguire l'evento nel pomeriggio.

Per tutti gli sportivi e i tifosi, la partita sarà disponibile in diretta tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. L'opzione della diretta streaming è garantita dalle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV, offrendo ampia scelta per non perdere neanche un punto. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro attraverso una diretta testuale, per un aggiornamento costante sull'andamento della gara.

L'ambizione di Sinner e il cammino nei Masters 1000

Il debutto di Jannik Sinner nella capitale spagnola è particolarmente atteso. L'azzurro, tra i tennisti più in vista del circuito mondiale, mira a prolungare la sua straordinaria serie positiva nei tornei Masters 1000. Il suo obiettivo è conquistare il quinto Masters 1000 consecutivo, il quarto su quattro in questo 2026, e il primo assoluto a Madrid, un traguardo che aggiungerebbe un altro tassello importante alla sua carriera.

Il suo avversario, Benjamin Bonzi, occupa attualmente la posizione numero 104 del ranking mondiale. Nonostante la differenza di classifica, ogni incontro in un torneo di questo calibro rappresenta una sfida da affrontare con la massima concentrazione, soprattutto per un debutto.

I precedenti tra Sinner e Bonzi: un bilancio favorevole

La storia degli scontri diretti tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi vede un netto predominio dell'italiano. I due tennisti si sono affrontati in tre occasioni e in tutti i casi la vittoria è andata a Sinner, confermando la sua superiorità nei confronti del francese.

L'unico precedente giocato sulla terra battuta risale al Roland Garros 2020, dove Sinner si impose in tre set, dimostrando già allora la sua adattabilità anche su questa superficie.

Gli altri due incontri si sono svolti su cemento: a Rotterdam nel 2023 e a Indian Wells nel 2022, entrambi conclusi con la vittoria dell'azzurro sempre in tre set.

Dettaglio dei match precedenti e prospettive per Madrid

Analizzando i punteggi specifici dei precedenti, il bilancio è il seguente:

A Rotterdam 2023 , Sinner ha prevalso con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1.

, Sinner ha prevalso con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1. A Indian Wells 2022 , l'italiano si è imposto per 7-6, 3-6, 6-4.

, l'italiano si è imposto per 7-6, 3-6, 6-4. Al Roland Garros 2020, la vittoria di Sinner è arrivata con un triplice 6-2, 6-4, 6-4.

Questi risultati non solo evidenziano la solidità di Sinner negli scontri diretti con Bonzi, ma alimentano anche le aspettative per il suo debutto a Madrid. La sfida odierna rappresenta un banco di prova significativo per l'azzurro, che cercherà di confermare il suo eccellente stato di forma e di iniziare con il piede giusto la sua corsa verso il primo titolo Masters 1000 nella capitale spagnola.