Le semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters si preannunciano ricche di emozioni, con quattro protagonisti pronti a contendersi un posto nella finale. Sul campo del Country Club di Montecarlo scenderanno Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot, in un appuntamento cruciale per la stagione sulla terra battuta e per la corsa al vertice del ranking ATP.

Questa edizione segna un evento storico: per la seconda volta nella storia del torneo, i primi tre giocatori del mondo — Alcaraz, Sinner e Zverev — raggiungono contemporaneamente le semifinali.

Un traguardo che non si verificava dal 2008, quando a compiere l'impresa furono leggende come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Per Jannik Sinner, questa è la sua terza semifinale nel Principato, un luogo che l'azzurro considera una vera e propria seconda casa, non solo per motivi di residenza ma anche per un profondo legame emotivo. La sua strategia è chiara: “Privilegiare la partita rispetto all’allenamento per ottenere i riscontri più utili in vista di appuntamenti fondamentali come Roma e il Roland Garros”.

Sinner contro Zverev: la sfida sulla terra e il sogno del numero uno

Il primo match clou vedrà Jannik Sinner affrontare Alexander Zverev in una sfida che si prospetta intensa e combattuta.

Il tennista tedesco arriva a questo appuntamento dopo aver dimostrato grande resilienza, superando incontri difficili in tre set contro avversari ostici come il cileno Cristian Garin e il brasiliano João Fonseca. Nonostante Sinner vanti una striscia aperta di sette vittorie consecutive contro Zverev, la superficie della terra battuta introduce un fattore di discontinuità non trascurabile. L'ultimo precedente sul rosso, proprio a Montecarlo nel 2022, vide infatti prevalere il tedesco. Questo rende l'incontro ancora più intrigante, suggerendo che la terra possa essere la superficie preferita da Zverev per affrontare l'azzurro. Un eventuale successo di Sinner, unito a una sconfitta di Alcaraz, potrebbe inoltre dare una svolta decisiva alla corsa al numero uno del mondo, conferendo all'avventura monegasca un peso ancora maggiore per l'italiano.

Alcaraz contro Vacherot: il campione in carica e la rivelazione locale

Nell'altra semifinale, il campione in carica Carlos Alcaraz, attuale numero uno del mondo, incrocerà la racchetta con Valentin Vacherot, l'autentica sorpresa del torneo e beniamino di casa. Lo spagnolo ha mostrato una forma smagliante, dominando il match precedente contro l'eccentrico Alexander Bublik, a cui ha concesso appena tre game, sigillando il secondo set con un netto 6-0. La sua determinazione a difendere il titolo e la vetta del ranking mondiale è palpabile. Dall'altra parte della rete, Vacherot ha superato ogni aspettativa, spingendosi oltre le previsioni e confermando il suo talento. Ha eliminato due top-10 di calibro come Lorenzo Musetti e Alex de Minaur, garantendosi un posto nella top-20 del ranking mondiale.

Per il tennista monegasco, si tratta della prima semifinale a questo livello, e non esistono precedenti diretti contro Alcaraz. Resta da vedere se l'atmosfera del Principato saprà infondergli energie extra per questa sfida.

Le semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters si svolgeranno sabato 11 aprile. Il primo match, tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, avrà inizio non prima delle 13:30 ora locale (CEST). A seguire, non prima delle 15:30, Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot si affronteranno per l'altro posto in finale. Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta su TennisTV. L'attesa è palpabile per scoprire chi saranno i finalisti di questa edizione che, con la presenza simultanea dei primi tre giocatori del ranking mondiale, si annuncia già come un capitolo memorabile nella storia del torneo.