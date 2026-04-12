La terza giornata della Serie A1 di softball ha visto la Lacomes New Bollate imporsi nettamente sull’Itas Mutua Rovigo, confermando il proprio status di protagonista assoluta del campionato. La squadra lombarda ha dominato la neopromossa Rovigo con due vittorie nette, conquistando entrambe le partite della domenica con ampi margini e chiudendo i match per manifesta superiorità, mettendo in mostra un attacco particolarmente efficace.

Nel primo incontro, la gara è rimasta in buon equilibrio fino alla terza ripresa, e anzi è Rovigo ad andare avanti per prima con un doppio di Borracelli.

Si è trattato però dell’unico punto subito dalla lanciatrice Alessandra Biffi, mentre la squadra di casa ha saputo reagire prontamente. La lanciatrice avversaria, Valeria Munaretto, ha subito due punti, frutto di un triplo di Kortokrax e un singolo di Campioni. La svolta decisiva è arrivata nella quarta ripresa, quando Bollate ha messo a segno ben nove punti, tra cui spiccano un Grande Slam di Kortokrax e un fuoricampo da tre punti di Biffi, fissando il punteggio finale sull’11-1.

Il dominio in Gara-2 e la forza dell'attacco

La seconda partita non ha mai avuto storia: l’attacco di Bollate si è imposto sin dalle prime battute, con Silva protagonista come lanciatrice vincente. In questa occasione non si sono registrati fuoricampo, ma la squadra ha comunque segnato un netto 15-0, grazie a dieci valide e alle prestazioni di Giorgia e Giulia Colino, decisive nei soli tre inning necessari per chiudere la gara per manifesta superiorità.

La classifica aggiornata della Serie A1

Con questi risultati, la classifica della Serie A1 inizia a delinearsi dopo tre giornate. La Quick Mill Bollate guida a punteggio pieno con un impressionante 6-0, seguita da Forlì con cinque vittorie e una sconfitta. La coppia Caronno e Pianoro mantiene il passo con quattro vittorie e due sconfitte. Nel gruppo delle squadre chiamate a recuperare terreno si trova Saronno, con due vittorie e quattro sconfitte. La graduatoria vede Collecchio, Macerata, Lacomes New Bollate, Rovigo e Saronno condividere la stessa posizione con due vittorie e quattro sconfitte. Chiude la classifica la Thunders Castellana con una sola vittoria e cinque sconfitte.