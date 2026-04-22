Il Masters 1000 di Madrid si prepara ad accogliere una delle sfide più interessanti del primo turno: Lorenzo Sonego scenderà in campo contro il veterano serbo Dusan Lajovic. L'incontro, che si preannuncia equilibrato e ricco di insidie, è fissato come terzo match della giornata sul campo designato, con inizio non prima delle ore 11:00. In palio c'è l'accesso ai 64esimi di finale del prestigioso torneo spagnolo, con la prospettiva di affrontare al secondo turno la testa di serie numero 22, Arthur Rinderknech.

Sonego giunge nella capitale spagnola dopo una recente apparizione a Barcellona, dove ha superato Pedro Martinez all'esordio, ma non è riuscito a confermarsi nel successivo incontro contro Andrey Rublev.

Il tennista torinese, reduce da un infortunio al polso rimediato all'Australian Open, sta attivamente cercando di ritrovare la migliore condizione fisica e il ritmo partita. Dall'altra parte della rete, il trentacinquenne serbo Dusan Lajovic ha dimostrato la sua solidità superando brillantemente le qualificazioni, un percorso che lo ha visto eliminare Matteo Arnaldi con un combattuto 6-4 al terzo set, presentandosi così rodato e con una buona dose di fiducia.

Sonego contro Lajovic: il bilancio dei precedenti

Il bilancio degli scontri diretti tra i due atleti vede Lorenzo Sonego in vantaggio per tre vittorie a due, un dato che sottolinea l'equilibrio di questa rivalità. Le sfide più recenti hanno registrato un'alternanza di successi: l'ultimo trionfo di Lajovic risale al 2024 sulla terra battuta di Roma, mentre Sonego ha avuto la meglio nell'ultimo confronto diretto, disputato a Stoccolma nel 2023.

È interessante notare che l'unico successo di Lajovic sulla superficie rossa contro Sonego è datato 2020, in occasione del torneo di Rio de Janeiro. Nel dettaglio, la serie dei precedenti è la seguente: Montecarlo 2019 (vittoria di Lajovic), Rio de Janeiro 2020 (vittoria di Sonego), Vienna 2020 (vittoria di Sonego), Stoccolma 2023 (vittoria di Sonego), Roma 2024 (vittoria di Lajovic).

Il match di Madrid si configura dunque come un nuovo, avvincente capitolo di questa storica rivalità, con entrambi i giocatori fortemente motivati a superare il primo ostacolo del torneo e a dare una svolta positiva alla propria stagione sulla difficile superficie in terra battuta.

Il contesto del torneo di Madrid e le ambizioni

Il Mutua Madrid Open, parte del circuito Masters 1000, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e significativi della stagione tennistica europea su terra. Per Sonego, la sfida con Lajovic giunge in un momento particolarmente delicato della sua carriera, segnato dal rientro dall'infortunio e dalla pressante necessità di ritrovare continuità di risultati e fiducia nel proprio gioco. Lajovic, al contrario, forte del suo percorso nelle qualificazioni, si presenta al tabellone principale già rodato e con una solida convinzione nei propri mezzi. Il vincitore di questo confronto inaugurale avrà l'opportunità di misurarsi con un avversario di alto livello già al secondo turno, testando ulteriormente le proprie ambizioni e la propria preparazione nel prestigioso torneo spagnolo.

Il tabellone del torneo vede impegnati anche altri talenti italiani, tra cui il giovane Federico Cinà, atteso da un esordio impegnativo contro il tennista danese Elmer Møller. Nonostante le altre sfide, l'attenzione mediatica e degli appassionati resta principalmente focalizzata su Lorenzo Sonego, che cerca di sfruttare questa importante occasione per rilanciarsi dopo un periodo complesso e per confermare il proprio valore e la propria presenza nel circuito maggiore del tennis mondiale.