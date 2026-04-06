J.J. Spaun ha trionfato per la seconda volta al Valero Texas Open, siglando una straordinaria rimonta sul prestigioso percorso di San Antonio. Il golfista trentacinquenne, originario di Los Angeles, ha concluso la quarta e decisiva giornata con un impressionante punteggio di cinque colpi sotto il par, portando il suo totale a un convincente -17. Questa vittoria non solo gli ha assicurato il titolo in una delle tappe più significative del PGA Tour, ma ha anche proiettato Spaun al quinto posto del ranking mondiale, un traguardo mai raggiunto prima nella sua carriera e che testimonia la sua eccezionale solidità mentale e tecnica.

La lotta per il titolo è stata particolarmente serrata e avvincente fino all'ultimo. Michael Kim, lo scozzese Robert MacIntyre e l'inglese Matt Wallace hanno concluso a un solo colpo di distanza dal vincitore, tutti a -16, condividendo la co-seconda posizione. In particolare, MacIntyre aveva guidato a lungo il torneo, mantenendo la testa della classifica per gran parte della competizione, prima di cedere nel finale sotto la pressione della rimonta di Spaun. A chiudere la top five, in quinta posizione, troviamo l'accoppiata formata da Andrew Putnam e dallo svedese Ludvig Aberg, mentre il taiwanese Kevin Yu si è piazzato settimo con un totale di -14. Ottavi, a -13, Chandler Phillips e il giapponese Ryo Hisatsune; chiudono la top ten, a -11, il sudcoreano Si Woo Kim, l'inglese Tommy Fleetwood, il norvegese Kristoffer Reitan e Austin Eckroat.

La Rimonta Decisiva e la Gestione della Pressione

Spaun ha costruito la sua vittoria grazie a una quarta giornata impeccabile, dimostrando una maestria e una freddezza notevoli. Ha inanellato una serie di birdie cruciali alle buche 2, 10, 14 e 16, culminati in un eagle decisivo alla buca 17, un par-4 corto e vulnerabile. Questo colpo magistrale lo ha catapultato a -17, un colpo davanti a Matt Wallace, che aveva già concluso la sua performance più di un'ora prima con un 68. Il par all’ultima buca ha sancito definitivamente il suo successo, lasciando gli avversari a inseguire invano.

Il percorso verso questa vittoria non è stato affatto semplice, evidenziando la sua capacità di superare le difficoltà.

Spaun si trovava ben sette colpi dietro con sole nove buche da giocare, ma ha saputo rimontare con una determinazione ferrea, replicando una prestazione simile a quella già vista allo US Open. La sua strategia, come da lui stesso dichiarato, era chiara: "La mia strategia era non andare in crisi", sottolineando l'importanza di mantenere la calma e la concentrazione anche nei momenti più delicati della gara. "Ho messo molta pressione su me stesso quest’anno per iniziare bene", ha spiegato il golfista statunitense, aggiungendo: "È stato difficile, ma restare fedele a questo mantra mi ha davvero aiutato" a mantenere il focus e a credere nelle proprie possibilità.

Un Successo che Rilancia la Stagione di Spaun

Questa affermazione rappresenta il terzo successo di Spaun in 252 partecipazioni sul PGA Tour, un traguardo significativo che sottolinea la sua perseveranza. Dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti e una stagione 2024 irregolare, il golfista ha ritrovato nuova fiducia e serenità, elementi fondamentali per le sue prestazioni. Come lui stesso ha raccontato, la chiave è stata l'accettazione e la capacità di giocare con ciò che aveva a disposizione: "Non avevo il mio gioco migliore, ma ho accettato ciò che avevo a disposizione questa settimana. Sono uscito e ho cercato solo di mandare la palla in buca. Qualunque fosse il risultato, l’ho accettato e sono andato avanti".

Questo approccio pragmatico e la rinnovata consapevolezza lo hanno portato a un successo che potrebbe segnare una svolta.

Con questa vittoria, Spaun ha ottenuto 500 punti FedExCup, un bottino prezioso per la classifica generale, e si prepara ora ad affrontare il primo Major della stagione ad Augusta. Forte di una ritrovata consapevolezza nei propri mezzi e di una posizione di rilievo nel ranking mondiale, J.J. Spaun guarda al futuro con rinnovato ottimismo, pronto a misurarsi con i migliori del circuito e a consolidare la sua posizione nell'élite del golf internazionale.