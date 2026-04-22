Il ciclista britannico Tom Pidcock ha conquistato una brillante vittoria nella terza tappa del Tour des Alpes, svoltasi oggi, mercoledì 22 aprile. La frazione, lunga 174,5 chilometri, ha collegato le località di Laces e Arco, culminando in un emozionante sprint. Questo successo rappresenta un significativo riscatto per Pidcock, che ha saputo superare la delusione per il secondo posto ottenuto nella prima frazione, proprio dietro all'italiano Tommaso Dati, con una prestazione di alto livello e grande determinazione.

La vittoria di Pidcock ad Arco

Nel concitato finale di tappa, il britannico ha dimostrato grande tempismo e potenza, imponendosi con autorità in uno sprint ristretto. Ha preceduto sul traguardo l'italiano Tommaso Dati e il colombiano Egan Bernal, entrambi protagonisti di un'ottima prova e parte di un gruppo selezionato di corridori che si sono giocati la vittoria. La sua abilità nello sprint è stata decisiva per assicurarsi il primo posto, consolidando la sua reputazione di specialista in arrivi veloci e tecnici.

La classifica generale: Pellizzari leader

Nonostante la brillante vittoria di Pidcock, la classifica generale del Tour des Alpes vede ancora saldamente al comando l'azzurro Giulio Pellizzari, che continua a indossare la maglia verde di leader.

Pellizzari mantiene la leadership con determinazione, difendendo il suo vantaggio dagli inseguitori. Alle sue spalle, con distacchi minimi che promettono una lotta serrata fino all'ultima tappa, si posizionano atleti di spicco. L'olandese Thymen Arensman occupa la seconda posizione, a soli quattro secondi dal leader. Il colombiano Egan Bernal, già menzionato per la sua performance nella tappa odierna, e l'altro italiano Mattia Gaffuri seguono a ruota, entrambi con un ritardo di sei secondi. Questi distacchi ridotti mantengono alta la tensione e l'incertezza per il risultato finale della corsa a tappe.

Le prossime sfide: tappa regina e finale

Il calendario del Tour des Alpes prevede per la giornata di domani, giovedì 23 aprile, la tanto attesa tappa regina.

Questo segmento cruciale della corsa si snoderà da Arco a Trento e si preannuncia estremamente impegnativo, con un profilo altimetrico che metterà a dura prova le gambe dei ciclisti. Gli atleti dovranno affrontare un dislivello complessivo di quasi 4.000 metri, con due impegnativi gran premi della montagna che saranno punti chiave per attaccare o difendersi. Sarà una giornata fondamentale per le ambizioni di classifica, dove gli scalatori avranno la loro migliore opportunità per fare la differenza e guadagnare secondi preziosi.

La competizione si avvierà alla conclusione venerdì 24 aprile con la tappa finale. L'ultima frazione partirà da Trento per giungere a Bolzano, chiudendo l'edizione del Tour des Alpes.

Questa tappa conclusiva, pur non presentando le difficoltà altimetriche della tappa regina, offrirà un'ultima opportunità per i corridori di modificare le posizioni in classifica generale o di cercare una prestigiosa vittoria di tappa, prima della proclamazione del vincitore assoluto di questa avvincente corsa a tappe.