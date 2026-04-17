L'Italia ha conquistato una significativa e meritata promozione agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione di squash, assicurandosi così il ritorno nella prestigiosa Seconda Divisione a partire dalla stagione 2027. Questo importante traguardo è stato raggiunto a Kockelscheuer, in Lussemburgo, grazie a una convincente vittoria per 3-1 ottenuta contro la nazionale del Lussemburgo nella semifinale del torneo, un risultato che ha permesso agli azzurri di festeggiare in anticipo il loro obiettivo.

La semifinale decisiva: l'Italia si impone sul Lussemburgo

Nel cruciale incontro che ha determinato l'accesso alla categoria superiore, la squadra italiana ha dimostrato grande carattere e un notevole livello tecnico. Il primo a scendere in campo per gli azzurri è stato Nicolas Serna, il quale ha saputo aprire le marcature per l'Italia con una prestazione solida. Serna ha superato Amir Samimi con un risultato di 3-1 (11-6, 8-11, 14-12, 11-6) in un match combattuto durato ben 51 minuti, mettendo a segno il primo punto e dando un importante slancio iniziale alla squadra.

Successivamente, Omar Zaki ha affrontato Mark Radley, in un incontro che ha visto il lussemburghese imporsi con un punteggio di 0-3 (9-11, 7-11, 3-11) in 31 minuti.

Nonostante questa battuta d'arresto, la squadra italiana ha mantenuto alta la concentrazione e la determinazione, consapevole dell'importanza dei match successivi per raggiungere l'obiettivo della promozione.

Il terzo incontro è stato fondamentale per riportare l'Italia in una posizione di netto vantaggio. Lorenzo Staurengo ha offerto una prestazione eccellente, dominando Daniel Hutchines e chiudendo il match con un netto 3-1 (11-4, 11-8, 2-11, 11-5) in soli 28 minuti. La sua vittoria ha ripristinato il vantaggio per gli azzurri, avvicinandoli ulteriormente alla promozione.

La vittoria finale e la conseguente promozione sono state sigillate da Jacopo Luciano Rossi, protagonista di una rimonta entusiasmante e decisiva contro Kyllian Hebbelinck.

Dopo aver perso il primo set, Rossi ha saputo reagire con grande lucidità e determinazione, imponendosi con un perentorio 3-1 (7-11, 11-3, 11-6, 11-4) in 32 minuti di gioco. La sua vittoria ha garantito all'Italia il punto decisivo, scatenando la gioia per il raggiungimento dell'obiettivo.

La finale per il primo posto e il contesto della competizione

Con la promozione alla Seconda Divisione già saldamente in tasca, l'Italia si prepara ora ad affrontare l'Ucraina nella finale per il primo posto di questa edizione degli Europei. L'incontro, che si preannuncia avvincente, è in programma per domani, con inizio alle ore 14:00. È importante sottolineare che anche la nazionale ucraina ha ottenuto il prestigioso salto di categoria, rendendo questa finale un confronto tra due squadre che hanno già dimostrato il loro valore e raggiunto il loro obiettivo principale.

La manifestazione, organizzata con cura dalla European Squash Federation, si è svolta dal 15 al 18 aprile 2026 nella località di Kockelscheuer, in Lussemburgo. L'evento ha rappresentato un'importante vetrina e un'occasione cruciale per le nazionali di squash di tutta Europa, che si sono sfidate per contendersi la promozione tra le diverse divisioni continentali, culminando con il successo e la festa della squadra italiana.