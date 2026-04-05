La semifinale di Superlega maschile tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova prende il via al Pala AGSM AIM con una gara-1 che promette equilibrio e grande intensità. Le due formazioni giungono a questo appuntamento cruciale dopo percorsi diversi nei quarti di finale, ma con certezze consolidate e ambizioni ben definite per la conquista del tricolore. Questo scontro diretto inaugura una serie che si preannuncia avvincente e combattuta.

La Rana Verona si presenta con rinnovato entusiasmo e solida consapevolezza, forte del successo per tre a uno su Milano nei quarti di finale.

Un risultato che ha certificato la crescita della squadra guidata da Fabio Soli, capace di mantenere un elevato livello di gioco anche nei momenti di maggiore pressione. Il sistema offensivo scaligero, uno dei punti di forza principali, ruota attorno al trio composto da Noumory Keita, Rok Mozic e Darlan Souza. A orchestrare ogni azione è il palleggiatore Micah Christenson, regista capace di esaltare le qualità degli attaccanti e di imprimere ritmo alla manovra. La formazione veneta è pronta a sfruttare il fattore campo e il calore del proprio pubblico per imporre fin da subito il proprio gioco.

Dall’altra parte della rete, la Cucine Lube Civitanova arriva a Verona dopo aver superato Trento con un netto tre a zero nei quarti, dimostrando solidità mentale e qualità nei momenti decisivi.

La squadra di Giampaolo Medei ha ritrovato equilibrio tattico e fiducia, con Aleksandar Nikolov in evidenza e il contributo importante di Mattia Bottolo, Eric Loeppky, Gargiulo e D’Heer. L’eliminazione recente in Champions League contro lo Zawiercie, sebbene rappresenti un’incognita emotiva, potrebbe trasformarsi in uno stimolo per reagire e cercare il riscatto in campionato. Civitanova può contare su una rosa profonda e su alternative di valore, oltre a un riferimento offensivo come Nikolov, capace di spostare gli equilibri della partita.

Il confronto tra stili e le ambizioni scudetto

Questa serie di semifinale scudetto, che si disputerà al meglio delle cinque partite, mette di fronte la seconda e la sesta forza della regular season di Superlega.

La Rana Verona, la rivelazione della stagione, ha eliminato Milano nei quarti e ora punta a confermare il proprio percorso di crescita in semifinale. La Cucine Lube Civitanova, una delle realtà più solide della pallavolo italiana, ha superato le difficoltà incontrate in campionato e si presenta con l’obiettivo di tornare protagonista nella corsa al tricolore. Gara-1 assume un’importanza strategica, rappresentando già un passaggio chiave per indirizzare la serie e testare la tenuta delle due squadre in un contesto ad alta pressione agonistica.

Dettagli della partita: orari, protagonisti e copertura mediatica

L’atteso match si giocherà domenica 5 aprile con fischio d’inizio fissato per le ore 18.00.

Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta televisiva su RaiSportHD, un’opportunità gratuita e in chiaro. Inoltre, sarà possibile accedere alla diretta streaming tramite le piattaforme Rai Play (gratuitamente), VBTV e DAZN (per gli abbonati). Sul fronte dei protagonisti in campo, Verona si affiderà alla potenza e alla tecnica degli attaccanti Noumory Keita, Darlan Souza e Rok Mozic, sotto la regia di Micah Christenson. La Civitanova risponderà con la determinazione degli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo, affiancati dall’opposto Eric Loeppky e diretti dal palleggiatore Mattia Boninfante. Il confronto tra i due differenti sistemi di gioco e la capacità di gestire i momenti chiave saranno determinanti per l’esito di questa serie che promette spettacolo, grande equilibrio e intense emozioni.