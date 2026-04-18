Il WTA 250 di Rouen si prepara a ospitare un evento senza precedenti nella storia del tennis ucraino. Domani, Marta Kostyuk e Veronika Podrez si affronteranno in una finale tutta ucraina, un traguardo mai raggiunto da due tenniste del Paese da quando l'Ucraina ha ottenuto la propria indipendenza. L'incontro, che si disputerà sulla terra indoor del Kindarena Sports Complex in Francia, rappresenta un momento di grande significato per il movimento tennistico nazionale.

Il percorso di Marta Kostyuk, prima testa di serie del torneo, è stato caratterizzato da una semifinale dominata contro la tedesca Tatjana Maria.

Nonostante le fasi iniziali abbiano visto un certo equilibrio, con quattro palle break per Maria e due per Kostyuk sull'1-1, la tennista ucraina ha preso il controllo del match dal 2-2. Con un break decisivo che l'ha portata sul 3-2, Kostyuk ha chiuso il primo set con un convincente 6-3. Nel secondo parziale, il suo dominio è proseguito incontrastato: tutti i game, ad eccezione del primo, si sono conclusi sul 30, e sebbene quattro di questi siano arrivati al 30 pari, ognuno è stato poi vinto da Kostyuk. Questo successo le ha permesso di raggiungere la sua quinta finale nel circuito WTA.

La prima finale WTA per Veronika Podrez

Per Veronika Podrez, l'accesso all'atto conclusivo del torneo è giunto in maniera inaspettata.

La sua avversaria in semifinale, Sorana Cirstea, seconda testa di serie, è stata costretta al ritiro a causa di un problema al ginocchio. Questa sarà la prima finale WTA in carriera per Podrez, un'esperienza che si preannuncia indimenticabile e che la vedrà confrontarsi con la connazionale Kostyuk.

La sfida tra Kostyuk e Podrez non è solo un evento storico per l'Ucraina, ma segna anche la prima finale tra connazionali della stagione nel circuito WTA, sottolineando ulteriormente l'eccezionalità di questo appuntamento. Il torneo di Rouen, giunto alla sua quinta edizione, si conferma così una vetrina importante per la crescita del tennis femminile a livello internazionale, in particolare per le atlete ucraine.

Il Torneo WTA Rouen 2026: contesto e partecipanti

L'Open de Rouen 2026, conosciuto anche come Open Capfinances Rouen Métropole per ragioni di sponsorizzazione, si svolge dal 13 al 19 aprile 2026 e fa parte della categoria dei tornei WTA 250. La competizione si tiene su campi in terra battuta al coperto presso il Kindarena Sports Complex di Rouen, in Francia. Tra le partecipanti di spicco figurano giocatrici di alto livello: Marta Kostyuk, numero 27 del ranking mondiale, era la prima testa di serie, mentre Sorana Cirstea, numero 29, era la seconda favorita. Il tabellone ha visto la presenza anche di altre tenniste di rilievo come Jaqueline Cristian (33), Hailey Baptiste (35) ed Elisabetta Cocciaretto (42).

La presenza di due atlete ucraine in finale testimonia la notevole evoluzione del movimento tennistico del Paese. Questa edizione del torneo di Rouen offre una prestigiosa ribalta internazionale, e l'attesa per la finale tra Kostyuk e Podrez è palpabile, con la consapevolezza che, a prescindere dall'esito, il tennis ucraino uscirà rafforzato e vincitore da questa storica giornata.