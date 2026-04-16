Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Rouen. Sulla terra battuta francese, l’azzurra, settima testa di serie, è stata superata dalla qualificata ucraina Veronika Podrez. L’incontro, durato due ore e 41 minuti, si è concluso 7‑6 (5), 4‑6, 6‑4 a favore dell’ucraina, che accede ai quarti di finale dove affronterà la britannica Katie Boulter.

Nel primo set, Cocciaretto ha recuperato un iniziale svantaggio, portandosi sul 4‑3. Ha però sprecato tre set point, permettendo a Podrez di salvare e chiudere il tiebreak per 7‑6 (5).

La reazione e il finale

Nel secondo set, Elisabetta Cocciaretto ha reagito con determinazione, ottenendo un break a zero e portandosi sul 4‑1. Nonostante due set point sprecati e la perdita di un break, l’azzurra ha chiuso il parziale per 6‑4, pareggiando i conti.

La frazione decisiva ha visto uno scambio di break iniziale. Per due volte in vantaggio, Cocciaretto non è riuscita a consolidare. Podrez ha ottenuto un break a zero nell’ottavo game, portandosi a servire per il match. L’azzurra ha risposto con un controbreak, ma sul 4‑5, servendo per rimanere nell’incontro, ha ceduto al terzo match point, con l’ucraina che ha chiuso il set sul 6‑4.

Statistiche e percorso di Podrez

Le statistiche evidenziano l’equilibrio della sfida: Elisabetta Cocciaretto ha perso pur avendo vinto più punti (125 contro 119), sfruttando 7 delle 14 palle break e annullandone 12 su 19.

Veronika Podrez ha messo a segno 7 ace (contro l’unico dell’azzurra) e ha commesso 9 doppi falli (contro i 6 dell’italiana).

La diciannovenne ucraina Veronika Podrez sta vivendo un torneo di grande crescita a Rouen. Partita dalle qualificazioni, ha già collezionato terza vittoria consecutiva nel tabellone principale. In precedenza, aveva superato l’americana Sloane Stephens con un netto 6‑2, 6‑1, segnando primo successo a livello WTA 250. Il percorso dell’ucraina prosegue nei quarti di finale, dove cercherà di confermare la buona impressione.