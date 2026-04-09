La notte NBA ha visto San Antonio, Oklahoma City e Cleveland protagoniste, con risultati che hanno delineato lo stato di forma delle rispettive franchigie in un momento cruciale della stagione. Gli Spurs hanno conquistato la loro sessantunesima vittoria, mentre i Thunder hanno proseguito la loro marcia dominante e i Cavaliers hanno messo a segno una rimonta spettacolare.

Gli Spurs di San Antonio hanno ottenuto un'importante vittoria per 112‑101 contro Portland, raggiungendo così la sessantunesima affermazione stagionale. Il successo è arrivato nonostante l'assenza di Victor Wembanyama, fermato da una contusione alla costola.

La squadra ha trovato un leader in De’Aaron Fox, autore di una prestazione eccezionale con 25 punti e 7 assist. L'eleggibilità di Wembanyama per i prestigiosi premi individuali, tra cui Difensore dell’Anno e MVP, è legata alla sua partecipazione ad almeno una delle due partite rimanenti, un aspetto sottolineato anche da LeBron James in riferimento al talento francese.

Oklahoma City consolida il primato

I Thunder, campioni in carica, hanno continuato la loro impressionante serie di successi, imponendosi in trasferta sui Clippers con un netto 128‑110. Questa vittoria ha permesso a Oklahoma City di consolidare il proprio primato nella Western Conference e di conquistare il miglior record NBA. Tra i protagonisti della serata, Chet Holmgren ha brillato con 30 punti e 14 rimbalzi, mentre Shai Gilgeous‑Alexander ha contribuito con 20 punti e 11 assist, dimostrando ancora una volta la profondità e la forza del roster dei Thunder.

Cleveland ribalta Atlanta con un parziale decisivo

Una rimonta entusiasmante ha caratterizzato la partita di Cleveland contro Atlanta, con i Cavaliers che hanno ribaltato il risultato grazie a un parziale dominante di 44‑20 nel terzo quarto, chiudendo l'incontro sul 122‑116. A guidare la squadra alla vittoria è stato Donovan Mitchell, autore di 31 punti che hanno indirizzato la partita. In altre sfide della notte, Orlando ha superato Minnesota per 132‑120, con Paolo Banchero che ha messo a segno 20 punti. Detroit ha festeggiato il ritorno in campo di Cade Cunningham, che ha contribuito con 13 punti in 25 minuti alla vittoria per 137‑111 contro Milwaukee. Denver ha centrato il decimo successo consecutivo battendo Memphis 136‑119, mentre Phoenix ha avuto la meglio su Dallas con il punteggio di 112‑107.