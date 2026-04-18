Il Tour of the Alps 2026 si preannuncia come un appuntamento cruciale nel calendario ciclistico primaverile, fungendo da banco di prova fondamentale per gli atleti in vista del Giro d’Italia. La corsa a tappe, in programma dal 20 al 24 aprile, si snoderà per 762,7 chilometri tra Austria e Italia, con partenza da Innsbruck e arrivo finale a Bolzano. Il percorso, vario e impegnativo, è stato disegnato per esaltare le doti di scalatori e corridori esplosivi, offrendo numerose occasioni di confronto sulle impegnative salite e sugli strappi che caratterizzano la regione alpina.

Le tappe del Tour of the Alps 2026: analisi del percorso

La prima frazione, Innsbruck – Innsbruck (141,8 km), si aprirà con un circuito pianeggiante, seguito da due passaggi sulla salita di Mieminger Plateau. I corridori affronteranno poi un secondo anello, caratterizzato dallo strappo di Götzens (4 km al 7%) e un tratto in salita verso Axams, in un finale che evoca il percorso dei Mondiali 2018. La seconda tappa, da Telfs a Martell/Val Martello (147,5 km), introdurrà le prime significative difficoltà altimetriche. Dopo il GPM di Piller Höhe (9,2 km al 6%) e il Passo Resia (15,8 km al 3,4%), la salita conclusiva verso Martell, 6 km all’8%, sarà il primo vero banco di prova per gli uomini di classifica, promettendo di creare le prime differenze.

La terza frazione, la più lunga con 174,5 chilometri, collegherà Latsch/Laces ad Arco. Sarà un continuo saliscendi, culminante con la lunga ascesa del Passo Castrin (22,2 km al 5,7%), il punto più alto di questa edizione a 1.586 metri. Seguiranno la salita di Andalo (14,4 km al 5,4%) e gli strappi di Passo Ballino e Tenno, quest’ultimo scollinato a soli 16 chilometri dal traguardo e potenziale trampolino di lancio per attacchi decisivi. La quarta tappa, da Arco a Trento (167,8 km), si annuncia come la frazione regina del Tour, con ben 3.600 metri di dislivello. Il percorso prevede una sequenza di salite impegnative: Passo Bordala (14,8 km al 6,9%), Passo del Redebus (12,9 km al 6,8%) e l’ascesa di Brusago, caratterizzata da tre chilometri iniziali in doppia cifra.

Il finale, tecnico e nervoso, con lo strappo di Povo a meno di dieci chilometri dall'arrivo, potrà rivelarsi determinante per la classifica generale.

La tappa finale e le prospettive per la classifica

La quinta e ultima tappa, Trento – Bolzano (128,6 km), sarà la più breve ma non per questo meno insidiosa. Dopo la salita iniziale verso Palù di Giovo, il tracciato proporrà l’ascesa all’Alta di Caldaro (4,4 km al 6,6%) e due passaggi sul GPM di Montoppio (9,2 km al 6,2%), scollinato per la seconda volta a una quindicina di chilometri dall'arrivo. Queste difficoltà offriranno concrete possibilità di ribaltamenti in classifica fino agli ultimi chilometri, rendendo il finale imprevedibile. Il Tour of the Alps, grazie alla sua collocazione temporale strategica e alla varietà del tracciato, si conferma un test fondamentale per i protagonisti che puntano alla Corsa Rosa, fornendo spunti tecnici e tattici di rilievo per squadre e atleti.

La corsa si conferma un laboratorio ideale per affinare la condizione in vista dei grandi giri, con un percorso che alterna tappe adatte agli scalatori puri e frazioni più movimentate, capaci di premiare anche i corridori completi. La presenza di salite iconiche e di arrivi tecnici, come quello di Trento, lascia prevedere una lotta serrata fino all’ultimo giorno. Il successo finale del Tour of the Alps 2026 potrebbe decidersi proprio nelle fasi conclusive della corsa, in particolare nelle tappe con arrivo a Trento e Bolzano, dove le differenze accumulate potrebbero essere decisive.