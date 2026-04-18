I Golden State Warriors di Stephen Curry e i Charlotte Hornets hanno visto sfumare le loro speranze di accedere ai playoff NBA, subendo sconfitte decisive nei rispettivi incontri di play-in che si sono disputati venerdì sera. Questi esiti hanno segnato la fine della stagione per entrambe le franchigie, con i Suns e i Magic che hanno invece conquistato gli ultimi ambiti posti per la post-season.

I Warriors, guidati dalla stella Stephen Curry, sono stati superati dai Phoenix Suns con un punteggio finale di 111 a 96. Questa vittoria ha permesso ai Suns di assicurarsi l'ultimo slot disponibile per i playoff nella Western Conference, estromettendo così la squadra di Golden State dalla corsa al titolo.

La partita ha evidenziato la determinazione dei Suns, che hanno saputo imporsi in un momento cruciale della stagione.

Contemporaneamente, nella Eastern Conference, gli Orlando Magic hanno dominato i Charlotte Hornets con un netto 121 a 90. Una prestazione convincente che ha garantito ai Magic l'ultimo pass per la fase finale del campionato, lasciando gli Hornets a mani vuote ancora una volta. La superiorità dimostrata dagli Orlando Magic ha permesso loro di chiudere la contesa in modo perentorio.

Il trionfo dei Phoenix Suns e il destino dei Warriors

L'incontro a Phoenix ha visto i Suns prevalere sui Warriors con un punteggio di 111 a 96, ponendo fine alla stagione di Golden State. Questa vittoria ha permesso ai Suns di avanzare e di prepararsi ad affrontare una sfida impegnativa: il primo turno dei playoff li vedrà contrapposti ai campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder.

La posta in gioco è alta e i Suns cercheranno di sfruttare lo slancio ottenuto in questa partita decisiva.

Al termine della partita, un emozionato Stephen Curry ha pronunciato un definitivo “addio ai playoff”, un'affermazione che sancisce non solo la conclusione della sua stagione personale ma che, per molti, potrebbe simboleggiare la fine di un'era gloriosa per i Golden State Warriors. La delusione era palpabile nelle sue parole, riflettendo l'amarezza per l'eliminazione.

La débâcle dei Charlotte Hornets e il cammino dei Magic

Sul fronte orientale, gli Orlando Magic hanno dimostrato una netta superiorità, surclassando i Charlotte Hornets con un punteggio di 121 a 90. Questa vittoria ha consegnato ai Magic l'ultimo prezioso biglietto per la post-season.

Ora, gli Orlando Magic si preparano ad affrontare i Detroit Pistons, la squadra che ha registrato il miglior record nella Eastern Conference durante la regular season, promettendo un confronto avvincente.

La sconfitta contro Orlando ha un sapore particolarmente amaro per i Charlotte Hornets, poiché ha prolungato la loro assenza dai playoff, che si estende ormai da ben dieci stagioni consecutive. Un dato che evidenzia le difficoltà della franchigia nel ritrovare la strada del successo e della competitività ai massimi livelli.

Le prestazioni individuali hanno giocato un ruolo cruciale in queste sfide. Jalen Green ha trascinato i Suns con una prestazione eccezionale, mettendo a segno 36 punti, un contributo fondamentale per l'eliminazione dei Warriors.

Al suo fianco, Devin Booker ha aggiunto altri 20 punti, consolidando il successo di Phoenix. La combinazione di questi talenti ha permesso ai Suns di superare l'ostacolo e di proseguire il loro cammino nei playoff, dove affronteranno gli Oklahoma City Thunder.