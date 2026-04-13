Ty Gibbs ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nella NASCAR Cup Series, trionfando sul difficile circuito di Bristol Motor Speedway. Il giovane pilota, nativo di Charlotte, al volante della Toyota Camry #54 del team Joe Gibbs Racing, ha tagliato il traguardo con un vantaggio minimo su Ryan Blaney. Il duello serrato si è risolto per appena 55 millesimi di secondo, un margine che ha sottolineato l'intensità della competizione.

La gara, prolungata a 505 giri (cinque in più rispetto ai 500 previsti) a causa di un finale in overtime, è stata innescata da una bandiera gialla per un problema occorso alla vettura di Chase Elliott.

Inizialmente, la corsa aveva visto il dominio incontrastato di Kyle Larson, che con la sua Chevrolet Camaro #5 di Hendrick Motorsports aveva primeggiato nelle prime due fasi. Tuttavia, una serie di caution nella parte conclusiva ha rimescolato le carte, consentendo a Ryan Blaney di portarsi al comando con la sua Ford Mustang #12 del team Penske. Nel finale, Gibbs ha saputo gestire al meglio la ripartenza, mantenendo la testa e resistendo agli attacchi di Blaney fino all'ultimo metro. Dietro di loro, Kyle Larson ha chiuso in terza posizione, seguito da Tyler Reddick e Chase Briscoe.

La gara di Bristol: protagonisti e svolgimento

Il Bristol Motor Speedway, un tracciato di 0,533 miglia noto per le sue curve ripide, la superficie in cemento e l'atmosfera unica, ha ospitato l'ottava prova del campionato NASCAR Cup Series.

Questa vittoria segna un momento significativo per Ty Gibbs, già campione dell'attuale NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, che dopo oltre un anno di tentativi nella massima serie, è finalmente riuscito a entrare nella 'Victory Lane'.

La classifica finale ha visto Ty Gibbs al primo posto, seguito da Ryan Blaney e Kyle Larson. A completare la top five sono stati Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) e Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19). Tra i primi dieci si sono piazzati anche Todd Gilliland, Joey Logano, Ryan Preece, Denny Hamlin e Carson Hocevar. La gara è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena e strategie che hanno evidenziato la competitività della Toyota nel campionato costruttori.

Bristol: contesto e numeri della stagione

Il Food City 500 di Bristol rappresenta uno degli appuntamenti storici del calendario NASCAR. L'edizione 2026 ha visto la Toyota consolidare la propria leadership nel campionato costruttori con 400 punti, distanziando Chevrolet e Ford. Questa gara è stata la prima della stagione a essere estesa a 505 giri per effetto dell'overtime, con una velocità media registrata di 88,817 miglia orarie.

La prossima tappa del campionato si terrà a Talladega, un circuito celebre per la sua imprevedibilità e per le frequenti sorprese. Ty Gibbs, forte della sua prima vittoria, si presenta ora come uno dei protagonisti più attesi della stagione NASCAR Cup Series, pronto a sfidare i veterani e a consolidare la sua posizione nel panorama delle corse automobilistiche americane.