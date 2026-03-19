La Savino Del Bene Scandicci ha compiuto un passo decisivo verso la Final Four della Champions League femminile. Nel match di ritorno dei quarti di finale contro il Fenerbahçe Istanbul, disputato oggi nella capitale turca, la squadra toscana si è portata in vantaggio aggiudicandosi il primo set. Questo risultato la pone in una posizione estremamente favorevole: ora sono necessari solo altri due parziali per assicurarsi l'accesso alla fase finale della prestigiosa competizione europea.

Dominio nel Primo Set: Scandicci Avanti

Nel primo set, le atlete di Scandicci hanno imposto il proprio gioco con lucidità e strategia.

Mantenendo il controllo delle operazioni, la formazione italiana ha gestito i momenti chiave, restando sempre in scia delle avversarie e accelerando per guadagnare un vantaggio decisivo. Questa condotta ha permesso alle toscane di chiudere la frazione inaugurale a proprio favore, dimostrando solidità e concentrazione sin dalle prime battute della gara.

La Posta in Gioco: Qualificazione alla Final Four

Questa sfida rappresenta il ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile, cruciale per le ambizioni europee della Savino Del Bene Scandicci. Le italiane arrivano con un vantaggio considerevole, avendo già trionfato per 3-0 nella partita di andata. La trasferta a Istanbul offre un'opportunità storica: con l'ottenimento di soli due set, la squadra può garantirsi un posto tra le migliori quattro formazioni del continente, accedendo alla tanto ambita Final Four.

Scenario Decisivo a Istanbul

Il match di ritorno si svolge oggi, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 17.00 al TVF Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. La posta in gioco è altissima: la vincente accederà alla Final Four della Champions League femminile. Il percorso di Scandicci è stato finora impeccabile, culminato con la netta vittoria per 3-0 nella prima sfida casalinga. Questo risultato ha conferito alle toscane un prezioso margine di sicurezza, che ora possono sfruttare al meglio anche in trasferta per centrare la qualificazione definitiva.