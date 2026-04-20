Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha affrontato temi cruciali per il futuro della Formula 1, esprimendo preoccupazione per la pressione mediatica sul giovane pilota Kimi Antonelli e commentando le proposte di modifica al regolamento sportivo.

Wolff ha evidenziato la "troppa pressione" che Antonelli sta subendo in Italia, dove si sono sentiti "paragoni insensati con Senna". Il manager austriaco ha definito tali confronti "assurdi", sottolineando come alimentino aspettative eccessive. "Sta crescendo come ci aspettavamo, ma è il momento di abbassare le aspettative, non di aumentarle in modo irrazionale", ha dichiarato Wolff, ricordando che il pilota ha solo diciannove anni.

Il team Mercedes, ha aggiunto, mira a un percorso di crescita equilibrato, fornendo feedback onesti sia sui successi che sugli errori.

Le nuove regole e il meccanismo Aduo

Il dibattito si è poi spostato sulle proposte di modifica del regolamento tecnico, in particolare sul meccanismo denominato "Aduo". Questo sistema è stato ideato per concedere vantaggi ai team che riscontrano difficoltà nello sviluppo delle power unit, permettendo loro di recuperare terreno senza però superare le squadre già all'avanguardia. Wolff ha insistito sulla necessità di introdurre i cambiamenti "a piccole dosi", evitando interventi drastici "con la mazza da baseball".

Il team principal ha ribadito l'importanza di criteri trasparenti nell'applicazione dell'Aduo, esprimendo forte delusione qualora le decisioni prese in merito dovessero alterare la gerarchia delle prestazioni.

Ha inoltre osservato come l'attuale Formula 1 offra gare più spettacolari e ricche di sorpassi rispetto agli anni 2000, quando, nonostante la potenza delle vetture, le opportunità di superare erano limitate.

Antonelli e il dibattito regolamentare

Riguardo a Kimi Antonelli, Wolff ha confermato che il percorso di crescita del pilota procede come previsto dopo un anno di apprendistato. Ha però ammonito contro le speculazioni sul "titolo Mondiale" già in questa fase, ribadendo che tali discorsi aumentano inutilmente la pressione, sebbene Antonelli "la regga benissimo".

Sul fronte regolamentare, Wolff ha puntualizzato che attualmente un solo motorista, la Honda in difficoltà con l'Aston Martin, si trova in una situazione critica, mentre gli altri sono su un livello di parità.

Ha quindi sottolineato l'esigenza di evitare che le nuove disposizioni possano creare interferenze o squilibri nella competizione, garantendo un contesto leale e trasparente per tutti i partecipanti.