Si è conclusa al secondo turno del tabellone di qualificazione l'avventura di Jessica Pieri al torneo WTA Rouen, in Francia. L'atleta azzurra, impegnata sui campi in terra battuta, è stata sconfitta dalla russa Alina Charaeva, numero 126 del ranking mondiale. Il match, durato un'ora e tredici minuti, ha visto prevalere Charaeva con un netto 6-1, 6-1.

L'incontro ha preso il via con Pieri che ha ceduto il servizio inaugurale ai vantaggi, ma ha reagito prontamente, recuperando il break e pareggiando sull'1-1 alla terza occasione. La svolta del primo set è avvenuta nel terzo gioco, quando Charaeva ha sfruttato la quarta palla break per portarsi sul 2-1, prendendo un vantaggio decisivo e chiudendo il parziale con un perentorio 6-1.

Nel secondo set, nonostante i tentativi di Jessica Pieri di invertire la rotta, la superiorità di Alina Charaeva è stata evidente. La russa ha subito ottenuto un break per il 2-0, dominando fino al 5-1 e sigillando la vittoria al secondo match point, fissando il punteggio finale sul 6-1.

Le statistiche chiave del match

Le statistiche del match evidenziano la prova di Jessica Pieri con zero ace e due doppi falli, e il 60% di prime palle in campo. L'azzurra ha vinto il 40% dei punti sulla prima di servizio, contro il 68% della rivale, e solo il 35% sulla seconda, mentre Charaeva ha raggiunto il 50%. Nel computo totale dei punti, la russa ha prevalso nettamente con 64 a 42.

Contesto del torneo e dettagli della partita

La sfida tra Alina Charaeva e Jessica Pieri si è tenuta il 12 aprile 2026, alle ore 09:00 UTC, sul Campo 1 del torneo WTA 250 di Rouen, durante le qualificazioni. Charaeva, numero 126 del ranking mondiale, ha imposto il suo gioco fin dall'inizio, dimostrando una chiara superiorità. Per Jessica Pieri, 248° nel ranking, la partecipazione a questo torneo rappresenta comunque un'importante esperienza internazionale, nonostante l'eliminazione.