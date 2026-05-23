George Russell ha conquistato una vittoria decisiva nella Sprint del Gran Premio del Canada, imponendosi dopo un acceso confronto in pista con il compagno di squadra Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes ha resistito con determinazione agli attacchi, assicurandosi il primo posto. Entrambi i piloti della scuderia tedesca hanno avuto un avvio di gara pulino, riuscendo a distanziare nelle fasi iniziali Lando Norris e Lewis Hamilton, con quest’ultimo che è riuscito a superare Oscar Piastri per la quarta posizione già alla seconda curva.

Il momento chiave della corsa si è verificato al secondo giro, quando Antonelli ha tentato un sorpasso audace su Russell sul rettilineo posteriore, affiancandolo all’ultima chicane.

Russell ha difeso con fermezza la sua traiettoria, costringendo Antonelli a tagliare sull’erba. Nonostante l’episodio, Antonelli è riuscito a mantenere il controllo della vettura. Il contatto ha permesso a Russell di conservare la leadership, mentre Antonelli, pur continuando a spingere con vigore, ha commesso un bloccaggio alla chicane delle curve 8-9, finendo nuovamente sull’erba e scivolando così in terza posizione, alle spalle di Norris.

Il confronto interno in casa Mercedes

Durante le fasi più concitate della gara, il team principal Toto Wolff è intervenuto via radio, esortando Antonelli a concentrarsi esclusivamente sulla guida e a non lasciarsi distrarre dalle polemiche. Nonostante abbia fatto registrare il giro più veloce e tentato un ultimo disperato attacco nel giro finale, Antonelli è finito ancora una volta fuori pista, compromettendo definitivamente le sue possibilità di recupero.

Russell, dal canto suo, ha mantenuto salda la leadership fino al traguardo, ottenendo la sua prima vittoria dopo la Sprint in Cina e riducendo il suo distacco in classifica a 18 punti.

Al termine della corsa, Antonelli ha espresso apertamente la sua frustrazione per l’esito della gara e per i contatti avvenuti. Russell, invece, ha commentato con maggiore serenità: “I was never really concerned, to be honest… it feels like the season is restarting now with six races in eight weeks. Just looking forward to getting into that groove. Great to be back in Montreal and amazing fans as always.”

Classifica finale e prospettive di campionato

Lando Norris ha concluso al secondo posto, capitalizzando sugli errori del giovane Antonelli, il quale ha comunque conquistato il terzo gradino del podio.

Oscar Piastri si è classificato quarto, dopo aver superato Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quinta posizione, relegando Hamilton al sesto posto. Max Verstappen ha terminato settimo, seguito da Arvid Lindblad che ha ottenuto l’ultimo punto disponibile. La top ten è stata completata da Franco Colapinto, Carlos Sainz e Liam Lawson, con diverse penalità e ritiri che hanno modificato la classifica finale.

Questa Sprint, ospitata per la prima volta al Circuit Gilles-Villeneuve, si è inserita in un weekend caratterizzato da importanti aggiornamenti tecnici e strategici per le scuderie. Il risultato consolida la posizione di Russell nel campionato piloti e segna l’inizio di una fase intensa della stagione, con ben sei gare previste nelle prossime otto settimane, promettendo ulteriori emozioni e colpi di scena.