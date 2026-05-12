Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha evidenziato a Roma il crescente legame tra sport e salute, sottolineando investimenti significativi e nuove prospettive per l'attività motoria. Il ruolo di "Sport e Salute" nella valutazione degli impatti socio-economici degli investimenti è stato rimarcato, citando oltre mille playground nel Sud del paese e il progetto "Sport Illumina" in altre città.

Investimenti in infrastrutture non convenzionali

Abodi ha spiegato che, grazie a "Sport e Salute", è stato avviato un lavoro sui numeri per valutare gli impatti socio-economici degli investimenti.

Sono stati effettuati investimenti senza precedenti in infrastrutture non convenzionali, come gli oltre mille playground nel Sud del paese e il progetto "Sport Illumina". Ciò migliora l'accesso allo sport per tutti.

Sport: prevenzione, cura e benessere

Il ministro ha evidenziato il valore educativo e sociale dello sport. Lo sport è scuola, sociale, sempre più sostenibilità e ha un rapporto stretto con la salute. Può essere prevenzione e cura, e la prescribilità dell'attività motoria si diffonde come motore di benessere.

Il progetto "Sport Illumina"

Il progetto "Sport Illumina", promosso da Sport e Salute e dal ministro Abodi, prevede un finanziamento di 31,8 milioni di euro per 85 playground in tutta Italia, a partire da Cologno Monzese.

L'obiettivo è riqualificare spazi urbani e promuovere inclusione, benessere e socialità. Questi spazi, multifunzionali, accessibili e gratuiti, sono pensati per favorire la pratica motoria e la coesione sociale in aree periferiche. L'iniziativa risponde alla domanda di luoghi sicuri per lo sport.