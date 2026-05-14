Daniil Medvedev ha conquistato un posto in semifinale agli Internazionali d’Italia, superando con una rimonta avvincente il giovane spagnolo Martin Landaluce. L'incontro, disputato sul campo Centrale del Foro Italico, si è concluso con il punteggio di 1‑6, 6‑4, 7‑5 dopo due ore e ventitré minuti di gioco intenso. Questa vittoria proietta Medvedev verso uno scontro molto atteso contro il numero uno del mondo, Jannik Sinner, nella prossima semifinale del prestigioso torneo romano.

La battaglia sul Centrale: una rimonta decisa

Il match ha preso il via con un primo set che ha visto Landaluce protagonista indiscusso.

Il giovane spagnolo, proveniente dalle qualificazioni, ha imposto un ritmo elevato e una notevole aggressività, sorprendendo Medvedev e chiudendo la prima frazione con un netto 6‑1. La reazione del tennista russo non si è fatta attendere: nel secondo set, Medvedev ha saputo ritrovare la sua consueta solidità, aggiudicandosi il parziale per 6‑4 e ristabilendo l'equilibrio nell'incontro. La partita è poi culminata in un terzo set combattutissimo, dove entrambi i giocatori hanno lottato punto su punto. Alla fine, è stato Medvedev a prevalere con un 7‑5, completando così una rimonta decisiva che ha entusiasmato il pubblico del Foro Italico.

L'attesa sfida: Medvedev contro Sinner

Con questa vittoria sofferta ma meritata, Daniil Medvedev si è assicurato l'accesso alle semifinali degli Internazionali d’Italia, dove affronterà uno degli avversari più temibili del circuito: Jannik Sinner.

L'incontro, in programma domani, vedrà di fronte due dei migliori tennisti al mondo, promettendo uno spettacolo di altissimo livello. Sinner, attuale numero uno del mondo, rappresenta un ostacolo significativo per Medvedev, e la sfida si preannuncia come uno dei momenti clou del torneo romano. Gli appassionati di tennis attendono con impazienza questo scontro tra due campioni che hanno già regalato match memorabili in passato.

Landaluce: un talento emergente

Nonostante la sconfitta, la prestazione di Martin Landaluce merita una menzione speciale. Il giovane tennista spagnolo, che ha affrontato il torneo partendo dalle qualificazioni, ha dimostrato una grande personalità e un tennis di notevole qualità.

Soprattutto nel primo set, ha saputo tenere testa a un avversario di calibro mondiale come Daniil Medvedev, mostrando colpi potenti e una notevole maturità tattica per la sua età. La sua capacità di mettere in difficoltà un top player è stata ampiamente apprezzata e viene considerata un chiaro segnale di crescita e di un potenziale futuro brillante nel circuito professionistico. La sua esperienza al Foro Italico, pur terminata con una sconfitta, si rivela un passo importante nel suo percorso di affermazione nel tennis internazionale.