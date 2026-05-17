Allo Stadio Olimpico, la Roma ha conquistato il prestigioso derby della Capitale, superando la Lazio con un risultato di due a zero. Protagonista assoluto dell'incontro è stato il difensore Gianluca Mancini, autore di una decisiva doppietta che ha sigillato la vittoria giallorossa.

La cronaca del match: dominio giallorosso

Il primo tempo si è concluso con la squadra giallorossa in vantaggio. È stato proprio Mancini a sbloccare il risultato al quarantesimo minuto, con un potente colpo di testa che non ha lasciato scampo alla difesa biancoceleste. Nonostante alcune occasioni create, la Lazio non è riuscita a concretizzare, chiudendo la prima frazione di gioco in svantaggio.

Nella ripresa, la Roma ha saputo mantenere il controllo della partita, gestendo il gioco con autorità. Al sessantaseiesimo minuto, ancora una volta Mancini si è reso protagonista, firmando la sua personale doppietta e raddoppiando il vantaggio, mettendo così in sicurezza il risultato finale.

Formazioni in campo e provvedimenti disciplinari

La Roma si è schierata con un modulo 3‑4‑2‑1, presentando Svilar tra i pali; la linea difensiva era composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso; a centrocampo operavano Celik, Cristante, El Aynaoui e Wesley; in attacco il tridente era formato da Pisilli, Dybala e Malen. A disposizione per i giallorossi c'erano De Marzi, Gollini, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ziołkowski, Angelino, El Shaarawy, Soulé, Dovbyk e Vaz.

La Lazio ha risposto con un modulo 4‑3‑3: Furlanetto in porta; in difesa Marusic, Gila, Provstgaard e Nuno Tavares; il centrocampo era affidato a Basic, Rovella e Taylor; il tridente offensivo vedeva Cancellieri, Dia e Noslin. In panchina per i biancocelesti erano presenti Giacomone, Pannozzo, Gigot, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Dele‑Bashiru, Przyborek, Isaksen, Maldini, Ratkov e Pedro.

Durante l'incontro, sono stati ammoniti Taylor (Lazio), Hermoso (Roma), Cancellieri (Lazio), Tavares (Lazio) ed El Shaarawy (Roma). Il settantesimo minuto ha visto due espulsioni simultanee: Wesley per la Roma e Rovella per la Lazio, entrambe per condotta di gioco.

Contesto e piano di sicurezza straordinario

Il derby si è disputato lunedì 18 maggio alle ore 20:45. La data e l'orario dell'incontro erano stati modificati dalla Prefettura per ragioni di ordine pubblico, al fine di evitare la sovrapposizione con la finale maschile degli Internazionali Bnl d’Italia, in programma al Foro Italico.

Per garantire la massima sicurezza e la gestione ottimale dei flussi di pubblico tra le due importanti aree sportive, la Questura di Roma, la Prefettura e le istituzioni locali avevano predisposto un piano straordinario. Questo includeva controlli rafforzati e un dispositivo operativo dedicato.

Le stime indicavano una presenza di circa sessantamila tifosi allo Stadio Olimpico per il derby, mentre al Centrale del Foro Italico erano attesi circa diecimila spettatori per l'evento tennistico.