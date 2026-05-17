Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato la sconfitta interna per 2-0 contro la Fiorentina, un risultato che complica la corsa Champions. Spalletti ha assunto con fermezza la piena responsabilità per l'accaduto, annunciando un confronto con John Elkann per una profonda analisi personale.

“In settimana parlerò con John Elkann, sarà un’analisi di me stesso: devo presentare qualcosa di più di ciò che ho presentato oggi”, ha dichiarato il tecnico. Ha ribadito la sua responsabilità primaria: se la squadra non esprime il livello atteso, è lui il primo a doversi mettere in discussione.

La mancata reazione mentale dei giocatori lo rende il primo responsabile.

Il Peso del Risultato e la Prospettiva del Tecnico

Spalletti ha definito il risultato “un risultato bruttissimo” e la partita “pessima”. Ha ridimensionato la portata emotiva dell'evento, sottolineando che “le cose della vita sono altre” e che “parlare di partita della vita o della morte non va bene”. Pur consapevole delle conseguenze economiche per la società in caso di mancata qualificazione alla Champions League, ha scelto di non drammatizzare l’accaduto, mantenendo una prospettiva equilibrata.

Bilancio di Stagione: Giudizio Positivo Nonostante il Ko

Nonostante la recente battuta d'arresto, Luciano Spalletti ha espresso un giudizio positivo sul percorso complessivo della stagione della Juventus.

“Alla stagione do un giudizio positivo, abbiamo disputato una grande stagione con me e alcuni episodi ci hanno penalizzato per renderla grandissima”, ha dichiarato. Ha infine ribadito di avere “idee chiarissime su di me e i miei giocatori” e di aver profuso ogni sforzo per prepararli mentalmente, mostrando fiducia nel lavoro svolto.