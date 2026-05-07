La tennista statunitense Amanda Anisimova si è ritirata dagli Internazionali BNL d’Italia a Roma. La decisione, annunciata giovedì dal torneo, è dovuta a un persistente infortunio al polso sinistro, che le ha impedito di giocare sulla terra battuta in questa stagione. La lucky loser Elena Gabriela Ruse subentra al suo posto nel tabellone principale.

Anisimova, numero sei del mondo, avrebbe dovuto affrontare Jelena Ostapenko nel secondo turno; la sua assenza apre ora la strada alla rumena Ruse. L’infortunio al polso sinistro ha già condizionato la stagione dell’americana, costringendola a rinunciare al Credit One Charleston Open a fine marzo e, successivamente, al Mutua Madrid Open.

L’ultimo match disputato da Anisimova risale a Miami, dove si era fermata agli ottavi di finale, sconfitta da Belinda Bencic per 6-2, 6-2.

Il Roland Garros a rischio per Anisimova

Il problema fisico che affligge Anisimova solleva seri dubbi sulla sua partecipazione al Roland Garros, uno degli appuntamenti più attesi sulla terra rossa. La giocatrice, con un bilancio stagionale di undici vittorie e sei sconfitte, non è ancora riuscita a esordire su questa superficie nel 2026. Dopo il torneo di Miami, inoltre, si è concluso di comune accordo il rapporto professionale con il suo coach Hendrik Vleeshouwers.

La stagione di Anisimova tra successi e stop

Prima dello stop forzato, Anisimova aveva mostrato una buona condizione sul cemento, raggiungendo gli ottavi di finale a Indian Wells e a Miami.

Tuttavia, la serie di forfait dovuti all’infortunio al polso sinistro ha interrotto la sua continuità, lasciando incerta la sua presenza nei prossimi eventi chiave del circuito WTA. Mentre Elena Gabriela Ruse ottiene una nuova opportunità, per Amanda Anisimova l’incognita principale rimane il recupero in vista degli impegni futuri, in particolare del Major parigino.