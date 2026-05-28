Roma si prepara ad accogliere un evento di risonanza mondiale nel panorama dello skateboarding. Dal 7 al 14 giugno, il Lido di Ostia, presso il Big Babol “The Spot”, sarà il palcoscenico delle avvincenti gare di “park”. Successivamente, dal 14 al 21 giugno, l'azione si sposterà nel cuore della Capitale, a Colle Oppio, all'ombra maestosa del Colosseo, per le spettacolari prove di “street”. In questo contesto di grande fermento, Sabatino Aracu, presidente di Skate Italia e World Skate, ha definito Roma la “Wimbledon dello skateboarding”. Ha enfaticamente sottolineato come la Capitale sia ormai riconosciuta come “la tappa più iconica in assoluto”, un appuntamento imperdibile “dove il mondo intero si aspetta di venire”.

La Città Eterna, con la sua storia millenaria, diventa così l'immagine vibrante dello sport più giovane che esista. L'obiettivo di aver elevato Roma a capitale mondiale di questa disciplina è motivo di profondo orgoglio.

Un'iniziativa rivoluzionaria nel cuore di Roma

Aracu ha rimarcato la straordinarietà di trasformare un sito storico come Colle Oppio in uno dei playground più affascinanti e rinomati a livello globale. Un'impresa che, ha spiegato, “non era affatto scontata”, considerando che fino a pochi anni fa l'idea di ospitare un evento di tale portata in un luogo così emblematico della Capitale sarebbe stata quasi considerata “lesa maestà”. L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha rafforzato questa visione, definendo l'audace scelta di utilizzare Colle Oppio come sede delle competizioni un vero e proprio “atto rivoluzionario”, capace di coniugare storia e modernità in un connubio unico.

La tappa romana: un trampolino per le Olimpiadi

La tappa romana della Coppa del Mondo di Skateboarding assume un'importanza cruciale, essendo la prima dell'anno a valere per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi. L'evento vedrà la partecipazione di un impressionante numero di atleti: ben 440 campioni provenienti da 70 Paesi e rappresentanti di tutti e cinque i continenti si sfideranno per conquistare punti preziosi. Tra i nomi di spicco e i favoriti per il podio, spiccano la brasiliana Rayssa Leal, già medaglia d'argento a Tokyo 2020 e di bronzo a Parigi 2024, e l'atleta statunitense Jagger Eaton, che vanta un argento a Parigi e un bronzo a Tokyo. La loro presenza eleva ulteriormente il prestigio e il livello competitivo dell'appuntamento romano, consolidando il ruolo centrale che Roma sta assumendo nel panorama internazionale dello skateboarding, unendo sport, cultura urbana e valorizzazione del territorio.

Roma, un polo d'eccellenza per gli sport su rotelle

In una prospettiva più ampia e a conferma della sua vocazione, Roma aveva già dimostrato la sua capacità organizzativa ospitando con successo la quarta edizione dei World Skate Games. Questo prestigioso evento si era svolto dal 30 agosto al 22 settembre 2024, trasformando la Capitale in un epicentro globale per le discipline rotellistiche. Le competizioni avevano incluso skateboarding, roller freestyle, scooter e altre specialità, distribuite in diverse e suggestive sedi cittadine, tra cui il Lido di Ostia, il già citato Colle Oppio e il panoramico Pincio. Tale esperienza pregressa ha indubbiamente rafforzato l'immagine di Roma come un vero e proprio centro internazionale per gli sport su rotelle, ponendo le basi per gli attuali successi e per il futuro della disciplina nella Capitale.