Flavio Cobolli ha conquistato l’accesso al terzo turno del Roland Garros, imponendosi con autorità sul cinese Yibing Wu. L’italiano, numero 14 del ranking Atp, ha prevalso in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, confermando il suo ottimo momento di forma sui campi in terra battuta di Parigi.

La solida prestazione di Cobolli ha visto il tennista azzurro mantenere il controllo per l’intera durata del match. Il cinese Wu, ventiseienne e numero 92 del mondo, ha tentato di contrastarlo, ma Cobolli ha saputo gestire con lucidità tattica i momenti cruciali, chiudendo tutti i set con il medesimo punteggio.

Ora, Cobolli affronterà il vincente tra l’argentino Facundo Diaz Acosta, numero 151 del ranking, e lo statunitense Learner Tien, diciottesimo.

Clima e italiani in gara a Parigi

Il match si è svolto in condizioni di gioco impegnative, con temperature che a Parigi hanno superato i 30 gradi. Per garantire la tenuta ottimale della superficie in terra battuta, il personale del torneo ha effettuato irrigazioni tra un set e l’altro e ha applicato cloruro di calcio nelle ore mattutine, accorgimenti essenziali per la qualità del gioco.

La giornata al Roland Garros è stata ricca di impegni per il tennis italiano, con altri protagonisti come Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. L’interesse degli appassionati è elevato, grazie alla copertura televisiva e streaming.

Cobolli al terzo turno: le prospettive

Con il passaggio al terzo turno, Flavio Cobolli conferma la sua crescita nel circuito. La solidità contro Yibing Wu è un segnale positivo per i prossimi incontri. Il torneo parigino prosegue con grande attenzione per il pubblico italiano, che segue con interesse le prospettive future dei propri portacolori in una delle più prestigiose competizioni del tennis.