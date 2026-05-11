Si conclude l'avventura di Matteo Arnaldi agli Internazionali d’Italia. L’azzurro è stato sconfitto dal giovane spagnolo Rafael Jodar in un incontro combattuto sulla terra rossa di Roma. La partita si è chiusa con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 a favore dello spagnolo, dopo una sfida intensa durata poco più di due ore. Arnaldi, pur avendo ceduto il primo set, ha reagito nel secondo, ma nel parziale decisivo ha dovuto arrendersi alla maggiore solidità dell’avversario.

Jodar, autore di una prestazione di carattere, ha gestito con lucidità i momenti chiave del match.

Il tennista spagnolo ha espresso la sua soddisfazione: “Sono molto felice. Non è mai facile giocare contro un italiano qui a Roma, quindi ho cercato di mantenere la calma e giocare il mio tennis. Matteo ha giocato molto bene, specialmente nel secondo e nel terzo set. Sono contento della vittoria e faccio i complimenti a Matteo per la partita”.

L'andamento del match e le parole del vincitore

Il match si è aperto con un primo set dominato da Jodar, che ha imposto il proprio ritmo e si è aggiudicato il parziale per 6-1. Nel secondo set Arnaldi ha alzato il livello del proprio gioco, strappando il set per 6-4 e riaprendo la sfida. Nel terzo e decisivo set, il giovane spagnolo ha ritrovato la concentrazione e ha chiuso la partita sul 6-3.

Jodar ha commentato l’evoluzione dell’incontro: “Ho iniziato giocando molto bene, ma nei match le cose possono cambiare in fretta. Credo che Matteo abbia alzato molto il suo livello nel secondo set e io ho dovuto restare lì, cercando di continuare con il mio tennis. Sapevo che sarebbe stato difficile mantenere il livello del primo set”.

Il tennista spagnolo ha poi sottolineato l’importanza della tenuta mentale: “Le partite sono molto lunghe e bisogna sapersi mantenere. Ho cercato di essere mentalmente più forte. Nel terzo set, ho cercato di restare lì, giocare il mio tennis, e credo che oggi sia stato mentalmente molto forte”. Questa determinazione e resistenza psicologica sono state cruciali per la sua vittoria.

Jodar affronterà Tien al prossimo turno

Con questa vittoria, Rafael Jodar accede al turno successivo degli Internazionali d’Italia, dove affronterà lo statunitense Tien. Per Arnaldi, l’avventura si conclude dopo aver lottato davanti al pubblico di casa.