Un esordio di successo per Mattia Bellucci agli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro ha conquistato il primo turno superando l'argentino Roman Andres Burruchaga con un doppio 6-4. L'incontro, disputato sui campi in terra rossa del Foro Italico, ha garantito a Bellucci l'accesso al secondo turno del prestigioso Masters 1000 romano e ha segnato la sua prima vittoria in carriera nel torneo.

Il mancino lombardo ha mostrato fin dall'inizio una notevole solidità e maturità tattica. Nel primo set, dopo una fase di equilibrio, Bellucci ha trovato il break decisivo a metà parziale, frutto di una risposta profonda e di un gioco brillante da fondo campo.

Mantenendo alta la percentuale al servizio, l'azzurro ha gestito il vantaggio con autorevolezza, chiudendo il set sul 6-4 senza concedere occasioni all'avversario, tra gli applausi del pubblico romano.

La conferma e il sostegno del Foro Italico

Nel secondo parziale, Burruchaga ha tentato di reagire, aumentando l'intensità degli scambi. Tuttavia, Mattia Bellucci ha mantenuto una lucidità impeccabile nei momenti chiave dell'incontro. L'italiano è riuscito a strappare nuovamente il servizio all'argentino e ha difeso il vantaggio con grande personalità, sostenuto dal calore degli spettatori del Foro Italico. Sul 5-4, Bellucci non ha tremato e ha chiuso l'incontro con autorità, sigillando il 6-4 finale e celebrando la sua prima vittoria agli Internazionali d'Italia.

Prossimo avversario: Etcheverry

Grazie a questo significativo successo, Mattia Bellucci si prepara ora ad affrontare al secondo turno un altro tennista argentino: Etcheverry. La prestazione solida e ordinata offerta contro Burruchaga lascia ben sperare per il prosieguo del torneo, dove l'azzurro cercherà di confermare il suo ottimo stato di forma e di proseguire la sua avventura nel prestigioso Masters 1000 romano.