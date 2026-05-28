"Voglio ringraziare Jannik Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati oggi".

Con queste parole il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha commentato il match del numero uno del mondo al Roland Garros, concluso tra difficoltà fisiche e grande sofferenza.

"In condizioni climatiche estremamente difficili, dopo un malore evidente, Jannik ha scelto comunque di restare in campo e di concludere la partita con rispetto per il torneo, per il pubblico e per il suo avversario", ha sottolineato Binaghi in una nota.

"Le sconfitte - aggiunge Binaghi - fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Jannik valgono molto più del risultato. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel gli siamo vicini e siamo orgogliosi di lui, non solo come campione, ma anche e soprattutto per i valori che continua a trasmettere".

Dettagli sull'eliminazione inattesa

L'eliminazione di Sinner al secondo turno del Roland Garros è stata determinata da un malore acuto, attribuibile al caldo intenso e a preesistenti problemi fisici. Queste condizioni lo hanno costretto a richiedere un medical time-out durante la partita, compromettendo significativamente la sua performance e portandolo, infine, a cedere il match al suo avversario, Juan Manuel Cerundolo.

Nonostante fosse riuscito a conquistare un vantaggio nei primi due set, il tennista italiano ha subito una clamorosa rimonta e ha perso l'incontro in cinque set. Questa sconfitta si è configurata come una delle eliminazioni più sorprendenti e inattese dell'intero torneo, lasciando un segno nel percorso del giovane atleta.