Una giornata inattesa e difficile per Jannik Sinner sulla terra rossa del Roland Garros, dove il tennista italiano è stato eliminato dall’argentino Juan Manuel Cerundolo. Al termine dell’incontro, Sinner ha commentato con grande sincerità il suo stato fisico e mentale, ammettendo le difficoltà incontrate: "Può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo".

L'altoatesino ha confessato di non aver trovato le energie necessarie per affrontare il match al meglio, sentendosi privo di una "via d'uscita".

"Oggi non avevo energie, onestamente non ho visto la via d'uscita. Normalmente non mi succede. Non potevo fare di più", ha dichiarato. La svolta negativa è arrivata in un momento cruciale: "A metà del terzo set è cominciata ad arrivarmi proprio una botta e non sono riuscito a uscirne", ha spiegato, sottolineando la complessità della situazione che lo ha portato a non riuscire a reagire come avrebbe voluto.

Il crollo fisico e la rimonta di Cerundolo

Quella che sembrava una partita sotto controllo per Sinner ha preso una piega inaspettata a causa di un improvviso calo fisico. L’azzurro, che stava dominando e si trovava in vantaggio nel terzo set, ha iniziato a mostrare evidenti segni di malessere e crampi alla coscia sinistra, muovendosi con crescente difficoltà.

La sua sofferenza è stata tale da spingerlo a confidare all’arbitro parole drammatiche: "Mi sento la testa pesante e sento di dover vomitare".

Nonostante il tempestivo intervento del fisioterapista e l’assunzione di un integratore nel tentativo di recuperare, il rientro in campo ha purtroppo prolungato quello che si è rivelato un calvario. A rendere la situazione ancora più ardua è stato il pubblico parigino, spesso schierato contro l’italiano, che ha contribuito a complicare ulteriormente il momento. Approfittando della palese difficoltà di Sinner, Cerundolo ha saputo capitalizzare, infilando ben sei giochi consecutivi e aggiudicandosi il terzo set con il punteggio di 7-5.

Nel quarto parziale, un Jannik Sinner ormai irriconoscibile e svuotato di ogni energia non è riuscito a opporre resistenza, cedendo per 6-1.

Si è così conclusa l'avventura parigina del campione altoatesino, che si è dovuto arrendere non tanto all’avversario quanto ai propri limiti fisici, come chiaramente dimostrato dalla sua netta superiorità nei primi due set del match.

Le prospettive future dopo la sconfitta

La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros solleva interrogativi sulle sue condizioni fisiche, lasciando un profondo rammarico per un’occasione sfumata. L’immagine di un Sinner zoppicante e bloccato nei movimenti rimane impressa, simbolo di una giornata storta che può colpire anche i migliori atleti. Per l’Italia del tennis, resta la speranza che il talento azzurro possa recuperare rapidamente e tornare protagonista nei prossimi importanti appuntamenti.

Il Roland Garros si chiude dunque con un esito amaro per Sinner, che tuttavia è atteso a guardare avanti con la determinazione e la resilienza che lo hanno sempre contraddistinto, pronto a riscattarsi e a dimostrare ancora una volta il suo valore sul campo.