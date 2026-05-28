La McLaren mantiene salda la propria fiducia nelle possibilità di competere per il titolo mondiale di Formula 1, nonostante un avvio di stagione caratterizzato da significative difficoltà iniziali. Il team principal Andrea Stella ha riconosciuto che le prime cinque gare del campionato sono state complesse, con diversi episodi che hanno impedito alla squadra di raccogliere punti preziosi.

Tra gli inconvenienti, si registra l'incidente di Oscar Piastri in Australia, avvenuto prima della partenza, e il mancato avvio di entrambe le vetture in Cina a causa di problemi di affidabilità legati all'unità di potenza.

Nonostante questi intoppi, la squadra ha mostrato segnali di ripresa con due podi consecutivi in Giappone e Miami, dove nella Sprint entrambe le monoposto hanno conquistato posizioni di rilievo. Tuttavia, un errore strategico in Canada ha compromesso ulteriormente la raccolta di punti, portando la McLaren a un distacco di 113 lunghezze dalla Mercedes nella classifica costruttori.

Andrea Stella ha commentato la situazione: “Certamente l’inizio di stagione è stato impegnativo… Poi la Cina, è stata una gara dolorosa, un problema sul lato elettrico della power unit… In Canada, abbiamo avuto problemi praticamente in tutte le aree della gara, dal lato sportivo a quello dell’affidabilità.”

Le sfide tecniche e la determinazione del team

In Canada, la McLaren ha dovuto affrontare una serie di problemi concatenati che hanno ulteriormente complicato la gara.

La vettura di Oscar Piastri ha subito danni aerodinamici a seguito di un contatto, mentre Lando Norris ha riscontrato un surriscaldamento che ha reso necessaria una sosta aggiuntiva, culminata poi in una rottura del cambio. Stella ha descritto la giornata come particolarmente sfortunata: “Se c’è un giorno in cui avere tutti i problemi insieme, quello era il giorno.”

Nonostante le aspettative siano state disattese, il team vede segnali incoraggianti sia nello sviluppo della vettura sia nella comprensione approfondita della power unit. Stella ha ribadito la convinzione del team: “Queste sono solo cinque gare su almeno ventidue – vedremo se la prima delle gare in Medio Oriente sarà recuperata… Siamo decisamente convinti che il campionato non sia già deciso… vogliamo che il titolo si giochi ad Abu Dhabi.”

La fiducia di Norris e Piastri per il prosieguo della stagione

Lando Norris ha espresso con fermezza la determinazione della squadra a non arrendersi, nonostante il significativo distacco accumulato rispetto a Mercedes e Ferrari.

“Penso che possiamo avere una buona stagione, anche se non siamo dove vorremmo essere in questo momento”, ha dichiarato Norris, sottolineando l'impegno costante della squadra nella lotta per il campionato. Il pilota britannico ha enfatizzato l'importanza cruciale di risolvere i problemi di affidabilità e di proseguire con il lavoro di sviluppo per garantire la competitività in ogni weekend di gara. “Non siamo in una posizione terribile, ma dobbiamo sicuramente lavorare per tornare in corsa per le vittorie”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di un miglioramento continuo.

Anche Oscar Piastri ha manifestato piena fiducia nella capacità della McLaren di colmare il gap con Mercedes. Ha affermato: “Abbiamo molto lavoro da fare per tornare costantemente davanti, ma chiudere il divario e sviluppare la vettura è qualcosa che è nelle nostre mani.” Il suo commento rafforza l'idea che il destino del team sia nelle proprie mani, attraverso un impegno costante nello sviluppo e nelle prestazioni.

Il team guarda con ottimismo alle prossime gare, pienamente consapevole delle sfide che lo attendono ma fermamente determinato a sfruttare ogni singola opportunità per recuperare terreno nella lotta al titolo mondiale di Formula 1.