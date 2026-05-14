Coco Gauff si conferma una delle protagoniste assolute degli Internazionali d’Italia, raggiungendo la finale per il secondo anno consecutivo. La giovane e talentuosa stella statunitense ha superato Sorana Cirstea in due set, con il punteggio finale di 6-4, 6-3, nella semifinale disputata giovedì 14 maggio 2026 al prestigioso Foro Italico di Roma.

La vittoria odierna segna un importante e significativo traguardo per la numero quattro del mondo, che replica con determinazione e costanza l'ottima performance della passata edizione del torneo. Con questa ennesima, solida prestazione, Gauff si prepara dunque ad affrontare l'ultimo e decisivo atto della competizione, attendendo ora di conoscere la sua avversaria che uscirà dal confronto, molto atteso, tra la testa di serie Iga Swiatek ed Elina Svitolina.

La semifinale: una prova di carattere e resilienza

Il match contro la tennista rumena Sorana Cirstea, durato un'ora e diciotto minuti, ha messo in evidenza la grande determinazione e l'eccezionale capacità di reazione di Coco Gauff. Nel primo set, la giocatrice americana ha dovuto affrontare un iniziale svantaggio, recuperando però prontamente un break e piazzando un contro-break decisivo che le ha permesso di chiudere il parziale con un convincente 6-4. Questa rimonta ha dimostrato non solo la sua resilienza, ma anche la sua abilità tattica nel gestire i momenti più critici e complessi della partita.

Anche il secondo set ha avuto i suoi momenti di tensione e interruzione. Dopo una breve pausa necessaria per soccorrere uno spettatore, Gauff è tornata in campo con rinnovata e ferma concentrazione.

Ha saputo mantenere la pressione sull'avversaria, strappando nuovamente il servizio a Cirstea e chiudendo definitivamente l'incontro con un 6-3. Una prestazione complessiva estremamente solida e controllata che le ha garantito, meritatamente, l'accesso alla finale del torneo.

Il percorso di Gauff e la sorprendente Cirstea

Il ritorno di Coco Gauff in finale a Roma avviene a dodici mesi esatti di distanza dalla sua precedente apparizione, quando fu sconfitta da Jasmine Paolini. Questa nuova e stimolante opportunità rappresenta per la giovane statunitense un'occasione d'oro per cercare di conquistare il prestigioso titolo degli Internazionali d'Italia, confermando così il suo status tra le élite del tennis mondiale e la sua crescita costante nel circuito.

Dall'altra parte della rete, Sorana Cirstea ha comunque concluso una settimana sorprendente e indubbiamente memorabile al torneo romano. Nonostante la sconfitta in semifinale contro la forte avversaria, la tennista rumena, che sta vivendo la sua ultima stagione agonistica, ha firmato una delle sue migliori prestazioni stagionali, dimostrando grande tenacia, spirito combattivo e raggiungendo un risultato di notevole prestigio in un contesto così competitivo.