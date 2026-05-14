Doppio appuntamento per il tennis italiano al Foro Italico, dove venerdì si disputeranno le semifinali degli Internazionali d’Italia. Il Campo Centrale sarà teatro degli incontri che vedranno protagonisti gli azzurri Jannik Sinner e Luciano Darderi.

Il programma si aprirà alle ore 15:30 con la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Per Darderi, questa è la prima semifinale in un Masters 1000, un traguardo raggiunto dopo aver superato avversari come Zverev e Jodar. L'azzurro potrà contare sul sostegno del pubblico di casa contro Ruud, esperto della terra battuta e tra i favoriti.

Questo confronto è inedito, poiché i due tennisti non si sono mai affrontati in carriera.

A seguire, non prima delle ore 19:00, sarà la volta di Jannik Sinner. L'azzurro attende di conoscere il suo avversario, che uscirà vincitore dalla sfida tra Landaluce e Medvedev. Sinner, reduce da un percorso convincente, cercherà di conquistare un posto nella finale del prestigioso torneo romano. La presenza di due italiani in semifinale alimenta le speranze di un successo azzurro e conferma l'ottimo stato del tennis nazionale.

Le semifinali al Campo Centrale

Entrambi i match si svolgeranno sul Campo Centrale del Foro Italico. La semifinale tra Darderi e Ruud sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su NOW, offrendo ampia copertura per gli appassionati di tennis.

Gli Internazionali d’Italia prevedono un montepremi significativo. La partecipazione alla semifinale garantisce 297.550 euro, mentre il vincitore del torneo si aggiudicherà oltre un milione di euro. Questi premi sottolineano il prestigio dell'evento nel circuito internazionale.