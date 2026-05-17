Il Presidente della Repubblica ha accolto al Quirinale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, i due tennisti azzurri protagonisti di una straordinaria impresa sportiva. L'incontro, celebrato con la formula "singolo e doppio insieme, un en plein", ha voluto riconoscere il loro trionfo nel doppio maschile agli Internazionali BNL d’Italia, un momento d'oro per il tennis italiano.

L'incontro al Quirinale

Il capo dello Stato ha ricevuto i due campioni al Quirinale, in un clima di solenne riconoscimento istituzionale per il loro eccezionale risultato sportivo.

L'occasione è giunta in seguito alla loro memorabile vittoria nel torneo di doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia, prestigioso evento Masters 1000 che si è svolto sul campo in terra rossa del Foro Italico di Roma.

Il trionfo agli Internazionali d'Italia

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo superando in una finale avvincente la coppia composta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Il punteggio finale, 7‑6, 6‑7, 10‑3, testimonia l'intensità della partita. Con questo successo, la coppia italiana è diventata la prima formazione interamente nazionale a imporsi nel doppio maschile a Roma nell’Era Open, segnando un capitolo importante nella storia del torneo. Questo è il loro secondo titolo Masters 1000 insieme nel 2026, dopo aver già trionfato a Miami.

La loro marcia verso la vittoria ha incluso l'eliminazione in semifinale della prima testa di serie, Heliovaara/Patten, e in finale della seconda testa di serie, Granollers/Zeballos, dimostrando una performance di altissimo livello.

Il valore simbolico della vittoria

Il ricevimento da parte del Presidente Mattarella ha conferito un riconoscimento ufficiale non solo al merito sportivo, ma anche al profondo valore simbolico di questa impresa. Il riferimento presidenziale a "singolo e doppio insieme" ha voluto sottolineare il periodo di grande splendore che sta vivendo il tennis italiano. Questo successo si inserisce infatti in un contesto eccezionale, che vede anche Jannik Sinner come vincitore del singolare, consolidando un'epoca d'oro per gli atleti azzurri sui campi da tennis internazionali.

Un successo che entra nella storia

La vittoria di Bolelli e Vavassori rappresenta una vera e propria svolta storica per il tennis italiano. Mai prima d'ora, infatti, una coppia tutta italiana era riuscita a conquistare il titolo nel doppio maschile agli Internazionali d’Italia. Per trovare un precedente di un italiano in finale bisogna risalire al lontano 1963, con la coppia Pietrangeli e Sirola. L'ultimo successo con un tennista italiano, seppur in coppia con un partner straniero, risaliva invece al 1991, con Camporese e Ivanisevic. Il trionfo di quest'anno non solo interrompe un lungo digiuno storico, ma conferma anche la straordinaria solidità e l'affiatamento della coppia azzurra, già protagonista in importanti tornei del Grande Slam e nelle prestigiose ATP Finals, dimostrando la loro capacità di competere ai massimi livelli mondiali.