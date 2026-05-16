La coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha scritto una pagina importante agli Internazionali d’Italia, raggiungendo per la prima volta in carriera la finale del doppio maschile al prestigioso Foro Italico di Roma. Un traguardo storico, conquistato grazie a una convincente vittoria in tre set contro il duo composto da Christian Harrison e Neal Skupski, che ha infiammato il pubblico presente.

La Semifinale: Una Battaglia Punto a Punto

Il percorso verso la finale ha visto Bolelli e Vavassori protagonisti di una semifinale intensa e combattuta, dove hanno saputo imporsi con il punteggio di 7‑6 (9), 3‑6, 10‑6.

L'incontro, caratterizzato da scambi avvincenti e momenti di grande tensione, ha messo a dura prova la resistenza e la strategia di entrambe le coppie.

Il primo set è stato un vero e proprio testa a testa, culminato in un tie-break mozzafiato. Gli azzurri hanno dimostrato nervi saldi, riuscendo a chiudere la frazione con un combattuto 11‑9, dopo aver annullato diverse opportunità agli avversari e sfruttato il quinto set point a loro disposizione. Un momento chiave che ha infuso fiducia nella coppia italiana.

Nel secondo set, Harrison e Skupski hanno reagito con determinazione, alzando significativamente il loro livello di gioco. La loro maggiore incisività ha permesso loro di imporsi con un netto 6‑3, riportando l'incontro in perfetta parità e rendendo necessaria la disputa del match tie-break decisivo.

Il match tie-break finale è stato l'apice della contesa. Con il punteggio in bilico sul 5‑5, Bolelli e Vavassori hanno trovato la "spallata" decisiva, una serie di quattro punti consecutivi che ha spezzato l'equilibrio e li ha proiettati verso la vittoria. Hanno così chiuso l'incontro al secondo match point utile, sigillando l'accesso alla loro prima finale agli Internazionali d'Italia.

La Grande Finale: La Sfida Contro Granollers e Zeballos

L'appuntamento con la storia per Simone Bolelli e Andrea Vavassori è fissato per domani, quando affronteranno in finale una delle coppie più solide e titolate del circuito: quella composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos.

Quest'ultimi hanno conquistato il loro posto in finale superando Krajicek e Mektic nell’altra semifinale, dimostrando ancora una volta la loro esperienza e il loro valore.

Per Bolelli e Vavassori, questa rappresenta la prima finale in carriera al prestigioso torneo del Foro Italico, un risultato che corona un percorso eccezionale e conferma il loro status tra le migliori coppie di doppio a livello mondiale.

Il confronto con Granollers e Zeballos si preannuncia particolarmente interessante. La coppia ispano-argentina vanta già due titoli agli Internazionali d'Italia, conquistati nelle edizioni del 2020 e del 2024, e punta ora al terzo successo nella capitale italiana. Questo sarà il primo scontro stagionale tra le due formazioni, ma il bilancio storico dei precedenti incontri è in perfetta parità, con due vittorie per ciascuna coppia. L'ultimo precedente risale alla fase a gironi delle ATP Finals 2025, dove furono proprio gli azzurri a imporsi, un dettaglio che aggiunge ulteriore pepe alla sfida imminente.