La trentaseiesima giornata di Serie A vede il Cagliari affrontare l'Udinese in un match cruciale per la salvezza dei sardi. Alla vigilia, il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha dichiarato l'obiettivo della sua squadra: "tornare a casa con dei punti", evidenziando la massima concentrazione sulla trasferta in Sardegna.

Le dichiarazioni del tecnico bianconero

Kosta Runjaic ha espresso la sua filosofia: migliorare la squadra, darle uno "stile di gioco riconoscibile" e ottenere buoni risultati. Riguardo la trasferta, ha riconosciuto la forza del Cagliari in casa e la sua necessità di un punto per la salvezza.

Ha poi ribadito l'obiettivo di confermare e migliorare le prestazioni recenti, concentrandosi unicamente sulla partita imminente per "tornare a casa con dei punti".

Aggiornamenti sulla rosa e continuità

Sul fronte infortuni, Davis, Bertola e Zemura sono recuperati e saranno a Cagliari, non titolari. Keinan verrà reinserito gradualmente, mentre Ekkelenkamp potrebbe aver finito la stagione. Runjaic si è detto soddisfatto per il rinnovo di Karlstrom, elogiandone l'integrazione in Serie A, le prestazioni e il ruolo di leader e capitano. Ha confermato il suo anno di contratto e la pianificazione futura all'insegna della continuità, con attenzione alla gara di Cagliari.

Probabili formazioni e arbitro

Il Cagliari dovrebbe schierarsi con un 4-4-2: Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho; Mendy, Esposito.

L'Udinese risponderà con un 3-5-2: Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa. L'incontro sarà diretto da Dionisi della sezione dell'Aquila.

La corsa salvezza del Cagliari

Al Cagliari basta un pareggio per la salvezza matematica, grazie al vantaggio sulla terz'ultima. La squadra può chiudere il discorso in questa giornata, anche perdendo, purché la Cremonese non vinca contro il Pisa. Il match si gioca alla Domus alle ore 15, arbitrato da Federico Dionisi dell'Aquila, alla sua seconda direzione in Serie A.