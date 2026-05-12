La 36enne rumena Sorana Cirstea ha conquistato un posto inedito tra le prime quattro degli Internazionali d’Italia, proseguendo la sua stagione da record, superando Jelena Ostapenko con un netto 6‑1, 7‑6(0) nel quarto di finale disputato al Foro Italico di Roma.

Cirstea ha dominato il primo set con un rapido 6‑1. Nel secondo parziale, Ostapenko ha opposto resistenza, arrivando ad avere una palla set sul servizio della rumena. Cirstea ha reagito con un vincente di rovescio, chiudendo il set al tiebreak senza concedere punti e sigillando la vittoria.

Le dichiarazioni di Sorana Cirstea

Al termine dell’incontro, Cirstea ha dichiarato con gioia: “Yes, I always said there is no expiration date for ambition and dreams. I think everyone can see that I absolutely love this sport. I have so much passion for it and for me to play here and being semifinal here in Rome, it’s absolutely amazing. And again, I’m so grateful to the sport and I’m just really, really enjoying my week in Rome so far.”

Sull'avversaria, ha aggiunto: “Jelena, she’s a very tough opponent, very tricky. She doesn’t give you any reason, so I knew that if I want to win today, I have to be aggressive.”

Il percorso nel torneo e i prossimi impegni

In semifinale, Cirstea affronterà la vincente del match tra la statunitense Coco Gauff (terza testa di serie) e la russa Mirra Andreeva (ottava favorita del tabellone).

La vittoria su Ostapenko segue il sorprendente successo contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka nel turno precedente, a conferma del suo straordinario stato di forma.

Per Cirstea, questo risultato segna la prima semifinale in carriera a Roma e la quarta in un torneo WTA 1000 (tra le precedenti, Dubai 2024, Miami 2023, Toronto 2013). Grazie a questa performance, la rumena è vicina a rientrare tra le prime venti del ranking mondiale, avvicinando il suo best ranking (ventunesima posizione, agosto 2013).