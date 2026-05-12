Il Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha avviato l'iter formale per il trasferimento della società Guerino Vanoli Basket da Cremona a Roma. Questa decisione è maturata durante una riunione straordinaria, tenutasi in modalità web conference, dove è stata attentamente esaminata la documentazione prodotta dalla società per il richiesto cambio di sede.

Il Consiglio federale ha ritenuto l'istanza della Vanoli "provvista dei requisiti di meritevolezza". L'accoglimento definitivo, tuttavia, è subordinato al rispetto degli obblighi e delle scadenze previste dal manuale delle licenze per la partecipazione al campionato di Serie A 2026/2027.

Si tratta di un passaggio preliminare che apre la strada al trasferimento, ma richiede il completamento di tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione alla prossima stagione.

Un cambiamento storico per la Vanoli Basket

Il potenziale trasferimento della Guerino Vanoli Basket si configura come un momento di svolta significativo per la società. Dopo ben venticinque anni di storia sportiva a Cremona, costellati da partecipazioni in Serie A, vittorie in Coppa Italia e importanti promozioni, il club si appresta a lasciare la città lombarda. Il processo avviato dalla FIP inaugura una nuova fase, ma la società dovrà ora adempiere a tutte le condizioni stabilite per garantire la sua regolare partecipazione alla stagione 2026/2027 del massimo campionato di pallacanestro.

Il contesto e le sfide della Lega Basket Serie A

Contemporaneamente, si è riunita in videoconferenza l'assemblea della Lega Basket Serie A (LBA). I club hanno unanimemente ribadito l'assoluta necessità di intervenire sulle problematiche strutturali e sportive dell'ecosistema della pallacanestro italiana, evidenziando l'urgenza di una revisione delle normative, inclusa quella sull'eleggibilità degli atleti, per salvaguardare la sostenibilità del movimento di vertice. L'assemblea ha dato mandato al Presidente di richiedere un tavolo di confronto urgente con le componenti istituzionali, con l'obiettivo di giungere entro la fine dell'anno solare 2026 alle modifiche e riforme indispensabili. Per una adeguata pianificazione della stagione sportiva 2027/2028 e a garanzia della necessaria sostenibilità, è stata ribadita la centralità degli investitori dei club LBA.

Per la stagione 2026/2027, i club hanno deliberato di confermare e prorogare il format del campionato, le regole di eleggibilità degli atleti e le premialità (Premialità Minutaggio Italiani e Premialità Giovanile) in linea con le stagioni precedenti.