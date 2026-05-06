Flavio Cobolli si prepara ad affrontare gli Internazionali d’Italia con uno spirito rinnovato e una notevole iniezione di autostima. Nel giorno del suo compleanno, il tennista romano ha espresso la sua determinazione a vivere il torneo nella sua città natale con un approccio diverso rispetto al passato, confidando che questa ritrovata fiducia possa essergli di grande aiuto.

Un Ritorno Carico di Fiducia

Il giovane talento ha manifestato la sua gioia per essere nuovamente presente a Roma, sottolineando il desiderio di ottenere risultati migliori rispetto alle edizioni precedenti.

"Sono contento di essere qui e desidero fare meglio rispetto agli anni scorsi, non ho mai vissuto questo torneo come avrei voluto e spero finalmente di farlo", ha dichiarato Cobolli. Ha poi aggiunto una riflessione sulla particolare pressione che solo alcuni tennisti, come lui e Berrettini, possono comprendere quando giocano di fronte al pubblico romano. Questa pressione, spesso autoimposta, nasce dal desiderio inconscio di voler dimostrare qualcosa in più a se stessi e agli spettatori.

Quest'anno, tuttavia, Cobolli percepisce una minore pressione. "Mi sento bene, vengo da tanti tornei giocati come si deve e vengo qui a Roma con tanta autostima che spero possa aiutarmi", ha affermato, evidenziando come le recenti buone prestazioni abbiano contribuito a rafforzare la sua condizione mentale e la sua sicurezza in campo.

Spensieratezza e Crescita Personale

Il tennista ha enfatizzato l'importanza di un atteggiamento spensierato, ritenendo che chi si carica di eccessiva pressione non riesca a esprimere il proprio potenziale al meglio. Riguardo agli obiettivi di classifica, Cobolli mantiene una prospettiva equilibrata: "Alla top ten non ci penso molto, spero arrivi ma non sono ossessionato". La sua filosofia si basa sulla costante ricerca del miglioramento quotidiano, mantenendo un'umiltà che lo porta a pensare di essere "ancora il numero 500", un approccio che lo stimola a dare sempre il massimo.

L'obiettivo primario di Flavio Cobolli è quello di divertirsi e rimanere fedele a se stesso, proseguendo un percorso di crescita che, secondo lui, gli permetterà di ambire a risultati sempre più significativi.

"Voglio divertirmi ed essere sempre il Flavio di sempre, sto migliorando facendo un percorso di crescita che può permettermi di ambire a quei risultati", ha ribadito, sottolineando la sua dedizione al miglioramento continuo.

Unità e Sostegno tra gli Azzurri

Cobolli ha anche posto l'accento sull'importanza dell'unità all'interno del movimento tennistico italiano. "Essere uniti può aiutare il movimento a crescere", ha osservato, esprimendo la speranza che questa sinergia possa continuare. Ha poi parlato del suo rapporto con Luciano Darderi, definendolo parte integrante della sua crescita. "Luciano fa parte della mia crescita e averlo nel circuito mi aiuta tanto, ci vado molto d’accordo e gli voglio bene, lo stimo, ci sproniamo a vicenda per i nostri obiettivi", ha rivelato, evidenziando un legame di stima e supporto reciproco.

Il tennista ha ammesso di non aver mai creduto di poter raggiungere il livello attuale nel tennis, ma ora che ha tagliato questo traguardo, la sua attenzione è rivolta esclusivamente a ciò che può contribuire alla sua ulteriore crescita. "Non credevo di poter raggiungere questo livello di tennis, ma adesso che sono qui ogni penso a fare quello che può aiutarmi a crescere ancora", ha concluso, proiettandosi verso il futuro con rinnovato impegno.

Consapevolezza e Obiettivi di Ranking

Già in un'intervista precedente, rilasciata il 4 maggio, Cobolli aveva mostrato una chiara consapevolezza dei suoi obiettivi e della sua posizione nel circuito. Aveva infatti dichiarato che il suo best ranking, al n°12 del mondo, rappresenta un punto di partenza e non un traguardo finale.

La sua mentalità è improntata all'umiltà e all'assenza di limiti autoimposti. "Devo rimanere umile e non pormi limiti", aveva affermato, aggiungendo il desiderio di dimostrare, già durante gli Internazionali di Roma, la sua capacità di mantenere una costanza di rendimento per tutto l'anno.