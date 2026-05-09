Flavio Cobolli ha conquistato l’accesso al terzo turno degli Internazionali d’Italia, imponendosi sul francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-3. L’incontro si è svolto alla BNP Paribas Arena di Roma, in una cornice particolarmente suggestiva: durante il primo set, infatti, il tennista romano, noto tifoso della Roma, ha dovuto affrontare la sfida mentre dagli spalti vicini si levavano cori e inni della Lazio, provenienti dallo stadio Olimpico, situato nelle immediate vicinanze.

Questa vittoria segna un esordio positivo per Cobolli nel prestigioso torneo romano, dove ha dimostrato notevole concentrazione nonostante il peculiare clima creato dal tifo calcistico.

Il successo contro Atmane, ottenuto in due set, conferma la crescita e la determinazione del giovane azzurro, che ora si prepara ad affrontare Tirante nel prossimo turno della competizione, con l'obiettivo di proseguire il suo cammino.

La gestione matura del match di Cobolli

Cobolli ha saputo gestire con grande lucidità i momenti cruciali della partita, in particolare nel primo set, concluso al tie-break dopo una fase equilibrata. Nel secondo parziale, il tennista italiano ha progressivamente preso il controllo del gioco, chiudendo la sfida con un netto 6-3. La sua capacità di mantenere alta la concentrazione, malgrado il contesto insolito dovuto ai cori calcistici, ha rappresentato un elemento determinante per il risultato finale e per la sua prestazione.

La presenza di Cobolli alla BNP Paribas Arena, così prossima allo stadio Olimpico, ha reso il match ancora più significativo per il giovane romano. Egli ha saputo trasformare una situazione potenzialmente distraente in un potente stimolo, canalizzando l'energia dell'ambiente per ottenere una vittoria di grande importanza nel suo percorso agli Internazionali d'Italia.

Precedenti e dettagli del confronto

Il confronto tra Cobolli e Atmane non era una novità per i due atleti, che si erano già affrontati due volte in precedenza, con un bilancio in perfetta parità (1-1). Nell’ultimo incontro diretto, disputato negli ottavi dell’ATP di Dallas, era stato proprio Cobolli ad avere la meglio in due set. Il match di Roma, programmato come terzo incontro della sessione diurna, ha ribadito la competitività tra i due tennisti, ma in questa occasione è stato l'azzurro a imporsi con maggiore decisione e autorità.

La partita è stata trasmessa in diretta sui canali televisivi dedicati, consentendo agli appassionati di seguire l'esordio vincente di Cobolli agli Internazionali d’Italia. Ora, l’attenzione si sposta interamente sul prossimo turno, dove il tennista romano affronterà Tirante, con la ferma intenzione di proseguire il suo cammino e consolidare la sua presenza nel prestigioso torneo.