Antonio Conte ha ufficializzato la conclusione della sua esperienza al Napoli, dopo la partita contro l’Udinese. In conferenza stampa, al fianco del presidente De Laurentiis, il tecnico salentino ha spiegato le ragioni del suo addio, attribuendole a una mancanza di unità nell'ambiente partenopeo.

“A Napoli ho fallito in una cosa: non sono riuscito a compattarvi e senza la compattezza dell’ambiente non si riesce a combattere”, ha dichiarato Conte. Ha poi aggiunto con fermezza: “Ho visto tanti veleni in giro e quelli che li spargono sono dei falliti”, una critica a chi ha minato la serenità.

La decisione, ha rivelato l'allenatore, era stata comunicata al presidente già un mese prima: “Quando non posso cambiare le cose, preferisco chiudere”. Conte ha infine espresso gratitudine: “Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità di allenare il Napoli al quale auguro tutto il bene, soprattutto per i tifosi”, un saluto che evidenzia rispetto.

Le motivazioni dell'addio: un ambiente frammentato

La scelta di Antonio Conte di lasciare il club azzurro non è stata dettata da questioni tecniche o di risultati, ma da ragioni legate alla percezione di un ambiente non coeso e segnato da tensioni interne. Il riferimento ai “veleni” e alla carenza di compattezza suggerisce dinamiche complesse che il tecnico ha ritenuto insormontabili per un progetto vincente.

Questa decisione, maturata e comunicata al presidente con anticipo, testimonia una profonda analisi personale e una chiara presa di coscienza da parte dell'allenatore, la cui filosofia si basa sulla coesione tra tutte le componenti.

Il futuro professionale: incertezza e riflessioni

Riguardo al suo futuro professionale, Antonio Conte non ha fornito indicazioni precise. “Il mio futuro? Chi ne parla fa solo chiacchiere. Potrei anche starmene fermo e riposarmi”, ha dichiarato, smentendo le speculazioni e aprendo a una pausa.

Il tecnico ha anche toccato il tema della Nazionale, chiarendo un suo precedente commento: “Della nazionale in passato ho soltanto detto che se fossi il presidente della Federazione nel novero dei candidati metterei anche Conte.

Ma ora non so nulla del mio futuro”. Ha poi sollevato interrogativi sulla capacità della Federazione di sostenere un allenatore di alto profilo: “Se si vuole avere un allenatore top in Nazionale, ci sono i fondi?”.

Le ragioni profonde della scelta

Le motivazioni alla base della decisione di Conte sono state ulteriormente ribadite, sottolineando la sua difficoltà nel creare un contesto di lavoro solido. “Ho preso la decisione perché mi sono reso conto di non essere riuscito a portare solidità all’ambiente. Ho visto troppo veleno e discordia contro di me e i giocatori”, ha spiegato il tecnico.

Conte ha poi lanciato un messaggio forte: “Chi lo fa è un fallito e il Napoli non merita falliti che scrivono cose non vere.

Il Napoli ha bisogno di gente seria che voglia bene alla squadra come fa la tifoseria”. Ha concluso con auto-critica: “Da questo punto di vista, ho fallito e ho capito che non sarei stato in grado di creare un ambiente coeso, fondamentale per provare a vincere. Allora ho alzato le mani”, un gesto di onestà.