Il Napoli ha chiuso la stagione con una vittoria per 1-0 contro l’Udinese, assicurandosi il secondo posto in classifica. Il gol decisivo di Rasmus Hojlund al 24′ del primo tempo ha sigillato il risultato. La partita ha visto i friulani rimanere in dieci per l’espulsione di Kabasele nella ripresa, un evento che ha agevolato il controllo del match da parte degli azzurri.

Dinamiche del match e la rete decisiva

La rete che ha deciso l'incontro è arrivata al 24′ del primo tempo: Kevin De Bruyne ha servito in profondità Hojlund, che con un preciso destro all'angolino ha superato il portiere Okoye, portando in vantaggio il Napoli.

Gli azzurri hanno poi gestito il prezioso vantaggio per il resto della partita, nonostante l'espulsione di Kabasele al 64′ per condotta violenta, lasciando l'Udinese in dieci uomini e rendendo più ardua la rimonta.

Classifica finale e implicazioni europee

Con questo successo, il Napoli ha consolidato il secondo posto in solitaria nel campionato, garantendosi la qualificazione alla Champions League. L'Udinese ha invece concluso la stagione in decima posizione in classifica.

Dettagli e statistiche della stagione

L'espulsione di Kabasele al 64′ è avvenuta per un calcio rifilato a Hojlund a palla lontana, sanzionato dopo una rapida revisione al VAR. Il Napoli ha chiuso con 76 punti, sei in meno rispetto alla scorsa stagione, mentre l'Udinese si è fermata a 50 punti.

De Bruyne, subentrato per l'infortunato Alisson Santos, ha fornito l'assist per il gol. I tifosi hanno inoltre tributato un coro speciale ad Antonio Conte, probabilmente alla sua ultima partita sulla panchina del Napoli.