Luciano Darderi ha scritto una pagina indelebile nella sua carriera tennistica, conquistando la sua prima storica semifinale in un torneo ATP Masters 1000. L'impresa è avvenuta agli Internazionali d’Italia a Roma, dove l'azzurro, testa di serie numero diciotto, ha superato in una sfida epica il giovane spagnolo Rafael Jodar, diciannovenne e numero trentadue del seeding. Il match, ricco di colpi di scena e interruzioni, si è protratto oltre le 2 del mattino, culminando nel tripudio del pubblico romano.

La partita, disputata nella capitale, ha visto Darderi imporsi con il punteggio di 7-6(5), 5-7, 6-0.

Entrambi i contendenti erano alla ricerca della loro prima semifinale in questa prestigiosa categoria di tornei, e la tensione è stata palpabile fin dai primi scambi. Darderi, ventiquattrenne, giungeva a questo appuntamento dopo aver annullato ben quattro match point nel turno precedente contro Alexander Zverev, dimostrando una notevole resilienza che si è rivelata cruciale anche contro il talentuoso avversario spagnolo.

Una sfida travolgente e ricca di imprevisti

L'incontro è stato costellato da momenti insoliti che ne hanno accentuato il carattere drammatico. Darderi, per mantenere alta la concentrazione e l'efficienza, ha richiesto più volte la restringitura delle sue racchette e si è concesso diversi caffè espresso durante i cambi campo.

Nel primo set, dopo un avvio promettente per l'italiano che si era portato sul 3-1, Jodar ha saputo recuperare, arrivando a condurre per 6-5. Tuttavia, un evento esterno ha interrotto il flusso del gioco: il fumo dei fuochi d'artificio, provenienti dalla finale di Coppa Italia di calcio disputata nel vicino Stadio Olimpico, ha imposto una sospensione di venti minuti. Alla ripresa, il set si è deciso al tie-break, dove Jodar si è trovato in vantaggio per 5-2 prima di subire la rimonta decisiva di Darderi, che ha chiuso sul 7-6(5).

Il secondo set ha visto Darderi prendere un vantaggio significativo di 3-0, sembrando avviato a chiudere rapidamente l'incontro. Aveva persino delle palle break per un possibile 4-0.

Jodar, tuttavia, ha mostrato grande carattere, reagendo con forza, annullando due match point e ribaltando la situazione fino a conquistare il parziale per 7-5. Nel terzo e decisivo set, dopo un game iniziale di tredici minuti in cui Darderi è riuscito a strappare il servizio allo spagnolo, il tennista italiano ha preso il largo. Approfittando anche di alcuni problemi fisici manifestati dall'avversario, Darderi ha dominato il set finale, chiudendo con un netto 6-0 e celebrando la sua storica vittoria con il pubblico entusiasta di Roma.

Le dichiarazioni di Darderi e il prossimo ostacolo

Al termine della maratona notturna, Luciano Darderi ha condiviso la sua profonda soddisfazione: “Penso sia la vittoria più importante della mia carriera per il pubblico e tutto quello che è successo qui a Roma.

È la mia prima semifinale, è un sogno giocare qui”, ha dichiarato l'azzurro. Ha poi espresso parole di grande stima per il suo giovane avversario: “Rafa è un giocatore incredibile. È così giovane, solo 19 anni. Ho avuto la mia occasione nel secondo set, poi lui ha giocato in modo fantastico. Ma ho continuato a lottare e sono molto felice di questo”.

Per Darderi, l'emozionante percorso agli Internazionali d’Italia prosegue ora con la sfida contro il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero ventitré del torneo. In palio c'è un posto nella finale del prestigioso appuntamento romano.

La notte epica di Roma: tra fumo e trionfo

L'incontro tra Darderi e Jodar rimarrà impresso nella memoria non solo per l'intensità del gioco, ma anche per le sue peculiarità.

La lunga interruzione dovuta al fumo dei fuochi d'artificio, e in parte anche alla pioggia, ha reso ancora più epica e surreale la notte romana. Una maratona tennistica che ha visto il giovane talento italiano conquistare la sua prima semifinale Masters 1000, un traguardo raggiunto in un'atmosfera indimenticabile, ben oltre le 2 del mattino.